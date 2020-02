Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában gyógyíthatatlan betegségben meghalt kislányát. Az együttlét rendkívüli érzelmeket váltott ki, az új technológia pedig számtalan etikai kérdést is felvet.","shortLead":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában...","id":"20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5da5e-26d8-41eb-973a-1c3f5259a48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","timestamp":"2020. február. 09. 16:58","title":"VR-szemüveggel láthatta viszont az elhunyt gyermekét. De szabad-e ilyet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","shortLead":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","id":"20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4f868d-751e-472f-9f9d-e261766137a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","timestamp":"2020. február. 09. 09:01","title":"Koronavírus: Orosz hírműsorok szálltak be a legvadabb összeesküvés-elméletek terjesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","shortLead":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","id":"20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49b1bdf-6c21-4228-bbcf-4a8a1c1490da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"A koronavírus az inflációt is befolyásolta Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és Podani Kriszti pszichológus hallható az Őrültech című podcast legújabb adásában, melynek témája az emberi- és intim kapcsolatok az online térben.","shortLead":"Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és Podani Kriszti pszichológus hallható az Őrültech című podcast legújabb...","id":"20200209_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779b0f85-7458-440b-9a3f-fff81881b9a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2020. február. 09. 22:33","title":"Podcast: Ha a szexet is elveszik tőlünk a robotok, bajban vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","id":"20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625b2713-f5da-4786-b429-e69b3ab6fbc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","timestamp":"2020. február. 10. 18:33","title":"Index: Előzetesben is ült a gyermekpornográfiával vádolt nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00061403-c918-4232-8d2b-ab0ff430a072","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban arról lehetett hallani, hogy Bill Gates egy különleges tengeri járművet vásárolt, ám a jelek szerint ez nincs egészen így.","shortLead":"Korábban arról lehetett hallani, hogy Bill Gates egy különleges tengeri járművet vásárolt, ám a jelek szerint ez nincs...","id":"20200210_sinot_aqua_luxusjacht_bill_gates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00061403-c918-4232-8d2b-ab0ff430a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a73e6-dd66-442b-a999-bb51f56ba9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_sinot_aqua_luxusjacht_bill_gates","timestamp":"2020. február. 10. 18:03","title":"Cáfol a Sinot: mégsem vett Bill Gates a 200 milliárdos luxusjachtból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz természetvédelmi minisztérium. ","shortLead":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz...","id":"20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b4cc2-452e-4b57-80f6-aebd1a8f3b91","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 15:28","title":"Összeírják a jegesmedvéket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","shortLead":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","id":"20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4681c25-5ec8-4c28-81be-e176b0ae6b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","timestamp":"2020. február. 10. 12:53","title":"Mindkét sofőr meghalt egy balesetben a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]