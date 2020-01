A kormány csak a tartozás 80 százalékát fizetné vissza a kórházi beszállítóknak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Díjmentes hozzáférést biztosít ezentúl a fedélzeti internet-szolgáltatáshoz havi díjas előfizetői számára a Telekom. Az újdonság bizonyos légitársaságok járatain működik, kísérleti jelleggel. 2020. január. 30. 14:03 Telekomos és szokott repülni? Ennek örülni fog

Horváth László volt az, aki az év elején behozta a közbeszédbe a gyöngyöspatai szegregációs ügyet és azt, hogy a megítélt százmilliós kártérítésről szóló bírósági ítélet „igazságtalan és romboló". 2020. január. 30. 18:05 Miniszterelnöki megbízott lesz a fideszes, aki kirobbantotta a gyöngyöspatai botrányt

Lesz köze a repüléshez is, de hogy mi, azt egyelőre nem tudhatjuk meg. 2020. január. 31. 10:00 Titokban fémfelület-kezelő céget alapított az állam

Karácsony Gergelyék zöldpolitikájába nehezen illeszthetők az energiazabáló buborékok, arról nem is beszélve, mibe kerülnek. 2020. január. 30. 10:00 Állatkerti csapdát állítottak az új fővárosi vezetésnek

A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról. 2020. január. 30. 09:33 Soha nem látott képek jöttek a Nap felszínéről

Nem tudta bevenni az olasz vörös bástyát a populista vezér, Matteo Salvini, amiben fontos szerepet játszhatott a „szardíniák" áradata. A baloldal megizmosodva, a legnagyobb parlamenti erő megroppanva került ki a tartományi választásokból. 2020. január. 30. 14:00 Megtört a populista lendület Olaszországban

Keleti szomszédunknál az elmúlt 30 évben mindössze egy új állami kórház épült. Ezt és az általános állapotokat unta még néhány vállalkozó kedvű román. 2020. január. 30. 15:11 Annyira nincs pénz kórházfejlesztésre, hogy civilek építenek új szárnyat Romániában

Fejjel egy fának repült. 2020. január. 31. 13:48 Meghalt egy magyar férfi egy ausztriai szánkóbalesetben