[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közszereplő-e Mészáros Lőrinc, újabb távol-keleti a ditrói péküzemben, betörték a DK-iroda ablakait. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Közszereplő-e Mészáros Lőrinc, újabb távol-keleti a ditrói péküzemben, betörték a DK-iroda ablakait. Ez a hvg360 esti...","id":"20200213_Radar360_este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef45f4e-ea24-400a-9f5e-bea94643c15f","keywords":null,"link":"/360/20200213_Radar360_este","timestamp":"2020. február. 13. 17:30","title":"Radar360: Orbán a röszkei határon, az ózdiak a sírás határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak lehetőséget az uniós jogszabályok, viszont határvédelemre több mint 45 milliárd forintot kaptunk. ","shortLead":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak...","id":"20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff67e4a-5c6b-48ed-9325-34d8f5fc1a79","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","timestamp":"2020. február. 13. 17:58","title":"Kerítésre nem is kaphatunk pénzt, határvédelemre viszont 45 milliárdot küldött Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész, amint tehette, elmenekült otthonról.\r

\r

","shortLead":"A zenész, amint tehette, elmenekült otthonról.\r

\r

","id":"20200213_Hobo_bevallotta_apja_verte_gyerekkoraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db1ed8-e34e-49be-b99a-8cbd23e75dc8","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Hobo_bevallotta_apja_verte_gyerekkoraban","timestamp":"2020. február. 13. 08:52","title":"Hobo bevallotta: apja verte gyerekkorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt év utolsó napjain több cég között is milliárdokat osztott szét a Pénzügyminisztérium. Mészáros Lőrincnek most csak \"aprópénz\" jutott.","shortLead":"A múlt év utolsó napjain több cég között is milliárdokat osztott szét a Pénzügyminisztérium. Mészáros Lőrincnek most...","id":"20200213_csanyi_sandor_hell_allami_tamogatas_magyar_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282853a1-3f34-43b0-afd3-c33979f48310","keywords":null,"link":"/kkv/20200213_csanyi_sandor_hell_allami_tamogatas_magyar_cegek","timestamp":"2020. február. 13. 15:22","title":"Közel 6 milliárd forintot kaptak az államtól Csányi cégei, de a Hell is jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d257c2-e3a5-4022-a662-f9b8750cbd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Orbán Viktor jelentette be Balatonfüreden.","shortLead":"Ezt Orbán Viktor jelentette be Balatonfüreden.","id":"20200212_Ujabb_nemzeti_konzultacio_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33d257c2-e3a5-4022-a662-f9b8750cbd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d12320-7dec-4831-9aca-3bb158d29679","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Ujabb_nemzeti_konzultacio_indul","timestamp":"2020. február. 12. 21:10","title":"Újabb nemzeti konzultáció indul: most Gyöngyöspatáról és a \"börtönbizniszről\" fog kérdezni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A horvát EU-elnökség terve szerint rövid távú járatokon csak 5, hosszú távú utakon pedig csak 12 órás késés esetén járna kompenzáció a légiutasoknak. ","shortLead":"A horvát EU-elnökség terve szerint rövid távú járatokon csak 5, hosszú távú utakon pedig csak 12 órás késés esetén...","id":"20200214_Elbucsuzhat_a_karteritesrol_ha_harom_orat_kesik_a_repuloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97d0421-7618-4f82-8740-64f84171dc43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Elbucsuzhat_a_karteritesrol_ha_harom_orat_kesik_a_repuloje","timestamp":"2020. február. 14. 12:25","title":"Elbúcsúzhat a kártérítéstől, ha három órát késik a repülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teljes terjedelmében ég.","shortLead":"Az épület teljes terjedelmében ég.","id":"20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5076c0-3b3a-4d8c-888d-cd52e7f9d72f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","timestamp":"2020. február. 12. 17:02","title":"Kigyulladt egy családi ház Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé bukott, de olyan is, aki még a helyét keresi – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé...","id":"20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dea91-e92e-44b3-a8f1-0b263956ca9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. február. 12. 18:09","title":"Felfelé is buktak a leváltott fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]