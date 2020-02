Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.","shortLead":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte...","id":"20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f62f3b0-4520-4804-9824-8f97197b1b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","timestamp":"2020. február. 15. 14:03","title":"A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","shortLead":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","id":"20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c56bae0-c849-4afa-b7ee-8090e5acbf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","timestamp":"2020. február. 14. 20:58","title":"Hármas karambol történt a 10-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf75baa2-2712-4131-8ab2-fbd719941470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Ez történt: nehéz körülmények között szállt le egy Wizz Air-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amíg Oroszország egyedül gyenge, de senki nem akar közvetlenül konfrontálódni vele, addig eredménytelenek a megoldási kísérletek - magyarázta a francia elnök.","shortLead":"Amíg Oroszország egyedül gyenge, de senki nem akar közvetlenül konfrontálódni vele, addig eredménytelenek a megoldási...","id":"20200215_Macron_Eredmenytelenek_az_Oroszorszag_elleni_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ca71e-5023-452e-b9a6-931b0edc015a","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Macron_Eredmenytelenek_az_Oroszorszag_elleni_szankciok","timestamp":"2020. február. 15. 12:23","title":"Macron: Eredménytelenek az Oroszország elleni szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi dokumentum szerint az arcfelismerő technológia ideiglenes tiltását szorgalmazták az új uniós vezetők, ám azóta fordult a kocka, a biztosok pedig elálltak a kezdeményezéstől.","shortLead":"Egy korábbi dokumentum szerint az arcfelismerő technológia ideiglenes tiltását szorgalmazták az új uniós vezetők, ám...","id":"20200214_arcfelismeres_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40c2602-8937-4e4f-8d91-db0a35903fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_arcfelismeres_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","timestamp":"2020. február. 14. 17:03","title":"Mégsem tiltják be az arcfelismerést az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","shortLead":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","id":"20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005094f-9fef-4707-97b0-9e4c3f058819","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 14. 20:15","title":"Afrikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","shortLead":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","id":"20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1597d10d-e766-4e1c-8209-6ae45c07ca67","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","timestamp":"2020. február. 15. 21:30","title":"Több civilt öltek meg egy szaúdi harci gép lelövése utáni megtorlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489816b0-cf9f-4b12-8e3d-31f25cbb1cdb","c_author":"Jakab Péter","category":"360","description":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Jakab Péter, a Jobbik elnöke amellett érvel, hogy közös egyéni jelöltek mellett a Jobbik, a Momentum és az LMP alkosson egy listát, párhuzamosan egy DK-MSZP listával. ","shortLead":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Jakab Péter...","id":"202007_egy_jelolt_ket_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=489816b0-cf9f-4b12-8e3d-31f25cbb1cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a1d6b3-5eb3-4e6d-a761-6b34401c1fd8","keywords":null,"link":"/360/202007_egy_jelolt_ket_lista","timestamp":"2020. február. 14. 15:02","title":"Jakab Péter: Egy jelölt, két lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]