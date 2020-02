Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mérnököket keres a Microsoft, akiknek az lenne a feladatuk, hogy kifejlesszék a hangvezérlést az új, „mobil” operációs rendszer, a Windows 10X számára.","shortLead":"Mérnököket keres a Microsoft, akiknek az lenne a feladatuk, hogy kifejlesszék a hangvezérlést az új, „mobil” operációs...","id":"20200217_microsoft_szoftverfejleszto_mernok_allashirdetes_hangvezerles_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6394b067-2dba-4da6-9d2d-92485ee69b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_microsoft_szoftverfejleszto_mernok_allashirdetes_hangvezerles_funkcio","timestamp":"2020. február. 17. 14:03","title":"A Microsoft álláshirdetése árulkodik a Windows 10X új funkciójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel...","id":"20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef31c92-5226-4dac-aaca-2b02031320b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","timestamp":"2020. február. 16. 21:52","title":"12 milliárd dollárt utaltak haza az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskolaérettségi vizsgálatoknál.","shortLead":"Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskolaérettségi vizsgálatoknál.","id":"20200217_Nem_adhatjak_ki_a_szuloknek_a_tajekoztatast_a_gyerekuk_iskolaerettsegi_vizsgalatarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb97ce47-5188-4834-9b9a-0425847f1203","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Nem_adhatjak_ki_a_szuloknek_a_tajekoztatast_a_gyerekuk_iskolaerettsegi_vizsgalatarol","timestamp":"2020. február. 17. 07:39","title":"Nem adhatják ki a szülőknek a tájékoztatást a gyerekük iskolaérettségi vizsgálatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2b21c-37e7-425b-814c-5e0a4f38424f","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A jó alvás igazi kincs, amit számtalan tényező veszélybe sodorhat, akár mi magunk, a saját rossz szokásainkkal, de alvásbetegség, vagy más fizikai, illetve mentális probléma ugyanúgy állhat a háttérben. A sok stressz és a lelki alkatunk is megkeserítheti az éjszakáinkat. Az okokról és az összefüggésekről Horváth Ágnes alvástrénert kérdeztük, aki tudását az Oxfordi Egyetemen szerezte, és 2013 óta tanítja gyógyszerek nélkül jól aludni az álmatlanságban szenvedőket. \r

","shortLead":"A jó alvás igazi kincs, amit számtalan tényező veszélybe sodorhat, akár mi magunk, a saját rossz szokásainkkal, de...","id":"sedacurforte_20200217_rossz_alvo_alvastippek_inszomnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2b21c-37e7-425b-814c-5e0a4f38424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd74c5d-6a1e-46b0-bf12-6fb6a944ed92","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200217_rossz_alvo_alvastippek_inszomnia","timestamp":"2020. február. 17. 07:30","title":"Ön is \"rossz alvó\"? - Van egy jó hírünk: tud változtatni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Ügynökség műsorában viccelődtek a németek kiirtásán. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Ügynökség műsorában viccelődtek a németek kiirtásán. ","id":"20200218_Demeter_Szilard_elnezest_kert_a_nemetgyalazas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca443cd-046b-41d9-a4f8-8edfbf0d7976","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_Demeter_Szilard_elnezest_kert_a_nemetgyalazas_miatt","timestamp":"2020. február. 18. 10:25","title":"Demeter Szilárd elnézést kért a németgyalázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Utak az erdőben című kötetből elképesztő sorsok tárulnak fel. A hajlék nélküliséget nem lehet lelki és más sérülések nélkül megúszni, mégis lehet arról önérzetesen beszélni.","shortLead":"Az Utak az erdőben című kötetből elképesztő sorsok tárulnak fel. A hajlék nélküliséget nem lehet lelki és más sérülések...","id":"202007_konyv__sehol_ut_kovacs_vera_utak_azerdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a128471-d9a9-49e7-a739-3cccf1e6b57d","keywords":null,"link":"/360/202007_konyv__sehol_ut_kovacs_vera_utak_azerdoben","timestamp":"2020. február. 18. 12:00","title":"Tévhiteket oszlat ez a hajléktalanokkal készült 22 életinterjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes könnyek között hagyta el a színpadot.","shortLead":"Az énekes könnyek között hagyta el a színpadot.","id":"20200216_Elment_a_hangja_Elton_Johnnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3856f179-b61e-4c4d-aaf9-6ed34c77800e","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Elment_a_hangja_Elton_Johnnak","timestamp":"2020. február. 16. 16:59","title":"Elment Elton John hangja, félbe kellett szakítania a koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A budapestiek egészségügyi ellátásához szinte köze sincs a Fővárosi Önkormányzatnak. A Városháza vezetése sürgősen változtatna ezen. ","shortLead":"A budapestiek egészségügyi ellátásához szinte köze sincs a Fővárosi Önkormányzatnak. A Városháza vezetése sürgősen...","id":"202007__fovarosi_egeszsegugy__felelossegerzet__kronikus_bajok__orokletes_betegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a1d8c3-f83a-433a-ad95-274a8d70aa93","keywords":null,"link":"/360/202007__fovarosi_egeszsegugy__felelossegerzet__kronikus_bajok__orokletes_betegsegek","timestamp":"2020. február. 18. 07:00","title":"Egészségügy: nagy fába vágták a fejszéjüket Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]