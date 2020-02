Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94f1f368-1c9a-431a-87c2-d328930e5b54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ártándon, Csanádpalotán, Röszkén, Tompán, Udvarban és Letenyén az Országos Mentőszolgálat munkatársai folyamatosan ellenőrzik a belépésre jelentkező utasokat.","shortLead":"Ártándon, Csanádpalotán, Röszkén, Tompán, Udvarban és Letenyén az Országos Mentőszolgálat munkatársai folyamatosan...","id":"20200204_Koronavirus_hat_magyar_hatarallomason_fokozottan_ellenorzik_az_erkezoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94f1f368-1c9a-431a-87c2-d328930e5b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be26afc7-1448-47aa-a191-bcc0dfe0e94d","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Koronavirus_hat_magyar_hatarallomason_fokozottan_ellenorzik_az_erkezoket","timestamp":"2020. február. 04. 15:59","title":"Koronavírus: hat magyar határállomáson fokozottan ellenőrzik az érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírre nagyot emelkedett az olaj ára.","shortLead":"A hírre nagyot emelkedett az olaj ára.","id":"20200205_Megvan_a_koronavirus_ellenszere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c67e63-8b1b-4c0c-9e2d-b793713a849d","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Megvan_a_koronavirus_ellenszere","timestamp":"2020. február. 05. 12:21","title":"Megvan a koronavírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b709cb-4adc-49d9-85ec-866884536e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Kentucky államban található Mamut-barlangban eddig mintegy 100 cápafaj maradványára bukkantak a tudósok, de a mostani az egyik legizgalmasabb lelet.","shortLead":"Az amerikai Kentucky államban található Mamut-barlangban eddig mintegy 100 cápafaj maradványára bukkantak a tudósok, de...","id":"20200203_capakoponya_fosszilia_mamut_barlang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80b709cb-4adc-49d9-85ec-866884536e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4402d68f-c060-40ab-954f-f7541d90d8eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_capakoponya_fosszilia_mamut_barlang","timestamp":"2020. február. 03. 15:03","title":"330 millió éves cápakoponyát találtak egy amerikai barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-je óta több millió felhasználó számára vált elérhetetlenné a WhatsApp, ami nem hiba, hanem tudatos döntés eredménye.","shortLead":"Február 1-je óta több millió felhasználó számára vált elérhetetlenné a WhatsApp, ami nem hiba, hanem tudatos döntés...","id":"20200203_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb1aeb8-a8c1-433b-818c-474d7ac125a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","timestamp":"2020. február. 03. 18:03","title":"Az ön készülékén is elérhetetlen a WhatsApp? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cf4d1e-9559-443b-9871-353cb41d3a7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2020-ban is a Moziverzum csatornáján lehet majd élőben követni az Oscar-gálát (és persze a hvg.hu-n is követhetik majd percről percre). Az élő közvetítés háziasszonya a tavalyihoz hasonlóan Ördög Nóra lesz. ","shortLead":"2020-ban is a Moziverzum csatornáján lehet majd élőben követni az Oscar-gálát (és persze a hvg.hu-n is követhetik majd...","id":"20200204_Ordog_Nora_vezeti_vasarnap_az_Oscargala_kozvetitest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78cf4d1e-9559-443b-9871-353cb41d3a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9a5323-f640-4872-910d-756def4cc657","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Ordog_Nora_vezeti_vasarnap_az_Oscargala_kozvetitest","timestamp":"2020. február. 04. 14:49","title":"Ördög Nóra vezeti vasárnap az Oscar-gála közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Válasznak adott interjúban elmagyarázta a fideszes kampányvideót, és elmondta a véleményét a Térey-ösztöndíjról is.","shortLead":"A Válasznak adott interjúban elmagyarázta a fideszes kampányvideót, és elmondta a véleményét a Térey-ösztöndíjról is.","id":"20200204_Lovasi_Andras_Ha_minden_Fideszjelolt_ilyen_lenne_amilyen_Csaba_akkor_Fideszszavazo_lennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87fa3ad-278c-4d7b-a105-7667ce29927c","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Lovasi_Andras_Ha_minden_Fideszjelolt_ilyen_lenne_amilyen_Csaba_akkor_Fideszszavazo_lennek","timestamp":"2020. február. 04. 09:29","title":"Lovasi András: „Ha minden Fidesz-jelölt ilyen lenne, amilyen Csaba, akkor Fidesz-szavazó lennék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","shortLead":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","id":"20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330cdf54-56b8-4e6a-9b0c-bbb8d9b92066","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","timestamp":"2020. február. 04. 15:07","title":"Vihar: fél nap alatt százszor riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"Deczki Sarolta","category":"itthon","description":"Postára nem spirálfüzetért, kulcstartóért, biztosításért, szerelmes regényért megy az ember, hanem csekket befizetni, levelet feladni, hivatalos ügyet intézni. És nem is azért dolgozik ott, hogy dülöngélő pottyantós budiba járjon az udvarra, miközben a szél süvít a fal réseiben. Drámai magyar abszurd a határon, postán innen és túl, az állami szektorban. Vélemény.","shortLead":"Postára nem spirálfüzetért, kulcstartóért, biztosításért, szerelmes regényért megy az ember, hanem csekket befizetni...","id":"20200204_A_magyar_allam_egy_hatarmenti_postafiok_pottyantos_budival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd555415-fb40-4cd4-942e-eac39e2c0335","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_A_magyar_allam_egy_hatarmenti_postafiok_pottyantos_budival","timestamp":"2020. február. 04. 14:35","title":"A magyar állam egy határmenti postafiók, pottyantós budival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]