[{"available":true,"c_guid":"bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak otthon ilyen esetben. Ebben kérik a cégek együttműködését. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, az éjjel hét újabb minta érkezett be, egyelőre nincs pozitív minta. Kövesse velünk a Kormányinfót. ","shortLead":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak...","id":"20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5071ad-7947-434e-b6d0-511c4203e367","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","timestamp":"2020. február. 27. 10:54","title":"Gulyás Gergely: Hét mintát vizsgálnak koronavírusra, egyelőre nincs pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","shortLead":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","id":"20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7bffbb-f969-41ba-80b3-8fa99c6d8b56","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","timestamp":"2020. február. 26. 11:24","title":"A fertőzési gócpontokból érkezőket önkéntes távolmaradásra szólította fel az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mandulás terméket visszahívta a bolt.","shortLead":"A mandulás terméket visszahívta a bolt.","id":"20200227_mereganyag_lidl_aszalt_fuge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ba1c5f-ff50-4efa-b4f9-d596deb7bd10","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_mereganyag_lidl_aszalt_fuge","timestamp":"2020. február. 27. 10:23","title":"Méreganyag van a Lidl aszalt fügéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tételek beleszámolásával nagyot csökkent, azok nélkül számolva viszont 7 százalékkal nőtt a K&H nyeresége tavaly.","shortLead":"Az egyszeri tételek beleszámolásával nagyot csökkent, azok nélkül számolva viszont 7 százalékkal nőtt a K&H nyeresége...","id":"20200227_50_milliard_forintos_nyereseget_hozott_ossze_a_KH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f215e80-9343-4cf8-a4fd-5366bd80f68d","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_50_milliard_forintos_nyereseget_hozott_ossze_a_KH","timestamp":"2020. február. 27. 16:59","title":"50 milliárd forintos nyereséget hozott össze a K&H","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott Benkő Nóra pedig a Városmajori Szabadtéri Színházat. Kérdés, ezzel megoldott-e egy 8,5 milliárdos kérdést. ","shortLead":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott...","id":"20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e4f792-ed59-48ee-84e1-a9019a65c65e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","timestamp":"2020. február. 26. 15:28","title":"Olyan ötlettel válaszolt Karácsony a kormány zsarolására, amivel Bán Teodóra is vezető lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27411428-b2ff-4618-9cd8-f515e362eca7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Béres Ilona, Pécsi Ildikó, Cserhalmi György és Eperjes Károly a további díjazottak.","shortLead":"Béres Ilona, Pécsi Ildikó, Cserhalmi György és Eperjes Károly a további díjazottak.","id":"20200226_Szabo_Istvan_nem_veszi_at_az_eletmudijat_a_Magyar_Filmakademia_Egyesulettol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27411428-b2ff-4618-9cd8-f515e362eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1050f2b9-87b8-43aa-badb-7809409efd11","keywords":null,"link":"/kultura/20200226_Szabo_Istvan_nem_veszi_at_az_eletmudijat_a_Magyar_Filmakademia_Egyesulettol","timestamp":"2020. február. 26. 13:54","title":"Szabó István nem veszi át az életműdíjat a Magyar Filmakadémia Egyesülettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből. Ezzel nemcsak azt kockáztatja, hogy nem jut pénz az épület állagának a megóvására, korszerűsítésre, felújításra, hanem végső soron még az áram- és vízdíjak kiegyenlítése is gondot jelenthet, emiatt pedig leállhat a lift, vagy nem lesz miből öntözni a kertet. Szerencsére van megoldás arra, hogy fizetésre bírjuk felelőtlen tulajdonostársunkat.","shortLead":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből...","id":"mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec06f27-b58e-4e7e-8179-e0b5f88dc3a4","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","timestamp":"2020. február. 26. 11:30","title":"Nem köteles tűrni, ha egy lakástulajdonos elblicceli a közös költséget!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","shortLead":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","id":"20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6090b81f-ee28-4e77-abbd-afc1c44d5c61","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","timestamp":"2020. február. 26. 14:13","title":"Felgyújtotta magát egy tüntető Kijevben (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]