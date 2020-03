[{"available":true,"c_guid":"b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész a Magyar Hangnak nyilatkozott egyebek mellett arról, hogy bírja a tempót.\r

","shortLead":"A színművész a Magyar Hangnak nyilatkozott egyebek mellett arról, hogy bírja a tempót.\r

","id":"20200306_molnar_piroska_szinmuvesz_magyar_hang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a531439a-f490-43aa-8b20-de730235c48e","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_molnar_piroska_szinmuvesz_magyar_hang","timestamp":"2020. március. 06. 06:26","title":"Molnár Piroska: Ezt az évadot még végigcsinálom, utána abbahagyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra tartó eszközt.","shortLead":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra...","id":"20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1ef70d-9dbf-4574-9a78-7d901a87449c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","timestamp":"2020. március. 06. 09:35","title":"Megvan a NASA új robotjának a neve, ez is a Marsra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autógyártó manufaktúra 1600 lóerős újdonságát minden korábbinál gyorsabbnak ígérik.","shortLead":"A svéd autógyártó manufaktúra 1600 lóerős újdonságát minden korábbinál gyorsabbnak ígérik.","id":"20200306_megerkezett_a_legujabb_koenigsegg_hiperauto_aminel_mar_nem_lesz_gyorsabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe2e15-a74c-4f98-8451-e31e811e3205","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_megerkezett_a_legujabb_koenigsegg_hiperauto_aminel_mar_nem_lesz_gyorsabb","timestamp":"2020. március. 06. 06:41","title":"Megérkezett a legújabb Koenigsegg hiperautó, aminél már nem lesz gyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A [email protected] nevű projekthez kapcsolódva az otthoni számítógépekre is kiterjeszthető a koronavírus miatti tudományos kutatómunka.","shortLead":"A [email protected] nevű projekthez kapcsolódva az otthoni számítógépekre is kiterjeszthető a koronavírus miatti tudományos...","id":"20200304_koronavirus_folding_home_stanford_egyetem_halozatba_kapcsolt_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06b073d-74f3-41e2-a08f-e2c9aeee8bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_koronavirus_folding_home_stanford_egyetem_halozatba_kapcsolt_szamitogep","timestamp":"2020. március. 04. 18:03","title":"Ha felrakja ezt a programot a számítógépére, ön is beszállhat a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3817ba48-74c5-4d56-b5e4-e6dfa42c8c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadta legújabb videóját civilautós razziájáról a rendőrség.","shortLead":"Kiadta legújabb videóját civilautós razziájáról a rendőrség.","id":"20200306_Horrorkaravan_es_egy_kis_uldozes_is_belefert_a_rendorseg_legujabb_videovalogatasaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3817ba48-74c5-4d56-b5e4-e6dfa42c8c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6182eb62-75bc-465d-a2c2-de71766789e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_Horrorkaravan_es_egy_kis_uldozes_is_belefert_a_rendorseg_legujabb_videovalogatasaba","timestamp":"2020. március. 06. 09:48","title":"Horrorkaraván és egy kis „üldözés” is belefért a rendőrség legújabb videóválogatásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","shortLead":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","id":"20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211a6eca-b41f-4c2c-a4b9-36063364542f","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","timestamp":"2020. március. 05. 08:03","title":"Eltűnt egy pakisztáni diák Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá, hogy megcsalja feleségét. Most ez is megtörtént.","shortLead":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá...","id":"20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5505ac-97fb-42bb-8691-6a54c321bb00","keywords":null,"link":"/elet/20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","timestamp":"2020. március. 06. 13:55","title":"Bill Clinton elmondta, miért lépett félre Monica Lewinskyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rögtön kettőt. ","shortLead":"Rögtön kettőt. ","id":"20200306_Taika_Waititi_Charlie_es_a_csokigyarat_keszit_a_Netflixnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de615a50-40f8-4a74-8912-abe4c890a13b","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Taika_Waititi_Charlie_es_a_csokigyarat_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2020. március. 06. 11:19","title":"Taika Waititi Charlie és a csokigyárat készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]