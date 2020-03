Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Brüsszel miatt, természetesen.","shortLead":"Brüsszel miatt, természetesen.","id":"20200313_Milliokkal_dragulhatnak_az_autok_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219096b0-30e1-419d-b390-4517958dd0ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Milliokkal_dragulhatnak_az_autok_iden","timestamp":"2020. március. 13. 07:15","title":"Milliókkal drágulhatnak az autók idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545ebeb1-f597-4159-afba-1cdf11434e83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Konfliktushoz vezethet Törökország és Görögország között a menekülthelyzet? Hogyan csapódik le Orbán Viktor migránsellenes retorikája a menekültválság frontvonalán? Helyszíni beszámoló és háttérelemzés Fokasz Nikosz szociológussal.","shortLead":"Konfliktushoz vezethet Törökország és Görögország között a menekülthelyzet? Hogyan csapódik le Orbán Viktor...","id":"20200313_Fokasz_Nikosz_Nem_nehez_elkepzelni_a_haborut_a_torokokkel_egy_atlag_gorognek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=545ebeb1-f597-4159-afba-1cdf11434e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8293dd-a354-4769-9752-d3ef0da67fd8","keywords":null,"link":"/360/20200313_Fokasz_Nikosz_Nem_nehez_elkepzelni_a_haborut_a_torokokkel_egy_atlag_gorognek","timestamp":"2020. március. 13. 13:00","title":"Fokasz Nikosz: Nem nehéz elképzelni a háborút a törökökkel egy átlag görögnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abd43d2-d9d2-400b-90b9-219634f61afb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különböző hazai és nemzetközi autósport-rendezvényeket egymás után fújják le, vagy tolják el későbbi időpontra.","shortLead":"A különböző hazai és nemzetközi autósport-rendezvényeket egymás után fújják le, vagy tolják el későbbi időpontra.","id":"20200312_micheliszeket_az_f1et_es_a_hazai_ralit_is_komolyan_erinti_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abd43d2-d9d2-400b-90b9-219634f61afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ccea3-fd70-4e9b-a563-1f126a371793","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_micheliszeket_az_f1et_es_a_hazai_ralit_is_komolyan_erinti_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 09:26","title":"Micheliszéket, az F1-et és a hazai ralit is komolyan érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31635d3-9bb2-4a76-b2dd-81d6867eadca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moldovában járt a kormányfő, ahol egy 100 millió dolláros hitelkeretről is beszélt a \"kölcsönös gazdasági aktivitás elősegítéséért\". ","shortLead":"Moldovában járt a kormányfő, ahol egy 100 millió dolláros hitelkeretről is beszélt a \"kölcsönös gazdasági aktivitás...","id":"20200312_orban_viktor_eu_moldova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31635d3-9bb2-4a76-b2dd-81d6867eadca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca20fb1b-8959-4656-89a1-74502b66f394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_orban_viktor_eu_moldova","timestamp":"2020. március. 12. 19:34","title":"Orbán szerint jobb az EU-n belül, mint kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid és a Juventus játékosai karanténba kerültek.","shortLead":"A Real Madrid és a Juventus játékosai karanténba kerültek.","id":"20200312_Bajnokok_Ligaja_Elhalasztjak_a_jovo_keddi_merkozeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecf7392-1b02-49d1-b5b1-07a229b92522","keywords":null,"link":"/sport/20200312_Bajnokok_Ligaja_Elhalasztjak_a_jovo_keddi_merkozeseket","timestamp":"2020. március. 12. 18:23","title":"Bajnokok Ligája: Elhalasztják a jövő keddi mérkőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült, hogy koronavírus-fertőzése van. Egy embert a Szent László Kórház karanténjába helyeztek, többeket otthoni karanténra kértek. ","shortLead":"A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült...","id":"20200313_janos_korhaz_koronavirus_apolo_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad6d8f6-917b-476d-b269-7d98ca99bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_janos_korhaz_koronavirus_apolo_orvos","timestamp":"2020. március. 13. 16:24","title":"Kórházi karanténba került a Szent János Kórház egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A WHO szerint ez már világjárvány, az olaszok szinte mindent bezárnak, de legalább itthon jó idő lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A WHO szerint ez már világjárvány, az olaszok szinte mindent bezárnak, de legalább itthon jó idő lesz. A hvg360 reggeli...","id":"20200312_Radar360_Amerikai_beutazasi_tilalom_Tom_Hanks_is_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e397a61-cdef-4487-97ab-635f2ef97100","keywords":null,"link":"/360/20200312_Radar360_Amerikai_beutazasi_tilalom_Tom_Hanks_is_fertozott","timestamp":"2020. március. 12. 08:00","title":"Radar360: Amerikai beutazási tilalom, Tom Hanks is fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8cd768-58c6-4111-b491-e30312502cbd","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Elértük azt az iráni diákot, aki csütörtök este hagyta el a Szent László kórházat, miután gyógyultnak nyilvánították. Azt mondta, interneten fog vásárolni, és alig várja, hogy a felesége is hazajöjjön a kórházból, ő ugyanis még a karanténban maradt. A 14 nap leteltével is vigyáznia kell magára: az, hogy egyszer már átesett a fertőzésen, nem jelenti, hogy nem betegedhet meg újra. ","shortLead":"Elértük azt az iráni diákot, aki csütörtök este hagyta el a Szent László kórházat, miután gyógyultnak nyilvánították...","id":"20200312_gyogyult_beteg_Iran_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be8cd768-58c6-4111-b491-e30312502cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade9bc3c-7f31-4c08-9841-c4142c8d75c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_gyogyult_beteg_Iran_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 20:19","title":"Taxival, kesztyűben és maszkban ment haza az első gyógyult magyarországi koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]