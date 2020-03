Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200315_Szabadteri_misere_alltak_at_Matraverebelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd9a404-7371-4e7f-89c1-80968c662e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Szabadteri_misere_alltak_at_Matraverebelyen","timestamp":"2020. március. 15. 14:59","title":"Szabadtéri misére álltak át Mátraverebélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak, főiskolásoknak. Van, akinek nincs hová menni. A Schönherz kollégiumnál forgattunk vasárnap.","shortLead":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak...","id":"20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36216d05-5fc7-473e-a242-d9d38c48ae82","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","timestamp":"2020. március. 15. 15:43","title":"\"Kicsit hülyén jött ki, hogy ilyen hirtelen kell ezt az egészet meglépni\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől a jövő keddig él a szigorítás, amelyet Andrej Babis cseh miniszterelnök jelentett be a kormány vasárnapi rendkívüli ülése után.\r

","shortLead":"Hétfőtől a jövő keddig él a szigorítás, amelyet Andrej Babis cseh miniszterelnök jelentett be a kormány vasárnapi...","id":"20200316_vesztegzar_koronavirus_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606bfaf7-a355-4938-9f30-8efccfeb6992","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_vesztegzar_koronavirus_csehorszag","timestamp":"2020. március. 16. 05:14","title":"Bevezetik az országos vesztegzárat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","shortLead":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","id":"20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aad3d0-620c-4b98-be6c-4e14eb48eecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","timestamp":"2020. március. 16. 11:14","title":"Hivatalos: a címvédő Michelisz marad a nyerő csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 30-ra nőtt a hazánkban diagnosztizált fertőzöttek száma - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.","shortLead":"A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19...","id":"20200314_Ujabb_5_beteg__30ra_nott_a_magyar_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb0b932-1faa-4e20-8eb6-871eec57e052","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ujabb_5_beteg__30ra_nott_a_magyar_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 20:02","title":"Újabb 5 beteg - 30-ra nőtt a magyar koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs igazgatójáról kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs...","id":"20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b2e41c-2ad8-4fc8-8f51-f0bbd05e561c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","timestamp":"2020. március. 15. 08:14","title":"Negatív lett Donald Trump koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolabezárások miatt otthonmaradt gyerekek étkezését is biztosítani fogja a település.","shortLead":"Az iskolabezárások miatt otthonmaradt gyerekek étkezését is biztosítani fogja a település.","id":"20200315_Dravaszerdahely_iskolabezaras_koronavirus_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57de7cb5-53c9-45af-b986-db4824d08562","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Dravaszerdahely_iskolabezaras_koronavirus_tamogatas","timestamp":"2020. március. 15. 11:37","title":"Százezer forintot kap Drávaszerdahelyen minden szülő, akinek otthon kell maradnia a gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","shortLead":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","id":"20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8a1d36-efd8-4ddd-bc8a-4de5cb0dcff7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 20:00","title":"A Széchenyi-díjas immunológus szerint több teszt kell, ez most abszolút vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]