Cikkünk folyamatosan bővül.

Hétfő reggeli adatok szerint 39 koronavírussal fertőzött állampolgárt tartanak nyilván Magyarországon, az iskolák digitális tanrendre álltak át, az egyetemek zárva vannak. A miniszterelnök péntek este azt is bejelentette, tíz akciócsoportot állítottak fel, hogy megakadályozzák, vagy legalább lelassítsák a vírus terjedését.

Orbán Viktor azzal kezdte, 1990 óta nem volt arra példa, hogy veszélyhelyzetet kelljen kihirdetni. Az egész emberiség számára kihívás, hogy egy eddig ismeretlen vírussal állunk szemben, ráadásul sokkal gyorsabban terjed, mint az eddig ismert vírusok. Jelenleg is 37 gyógyszergyár dolgozik azon, hogy kifejleszze a megfelelő vakcinát, mindeddig sikertelenül.

A járvánnyal szemben globális megoldás sincs, ezért minden ország maga dolgozza ki a védekezés stratégiáját, de Orbán szerint ez korábbi válságoknál is így volt. Amíg nem fedezik fel a vakcinát, addig ez így is marad. Ettől függetlenül mindenkivel konzultálunk, de a felelős döntéseket nekünk, magyaroknak kell meghoznunk - tette hozzá. Orbán szerint az osztrák intézkedéseket a lehető legjobban próbáljuk átültetni a magyar gyakorlatba.

A kormányfő azzal folytatja, hogy mi várható a jövőben. Az biztos, hogy az élet a következő hónapokban nem olyan lesz, mint amilyennek megszoktuk. Mindenkit arra kér, hogy segítsük az egészségügyben és a rendvédelemben dolgozók munkáját, és azt is megerősítette, hogy lesznek még szokatlan eljárások a jövőben is, ezért megköszönte a lakosság együttműködését.

Magyarország a következő napokban át fog lépni a csoportos megbetegedések időszakába - figyelmeztetett a kormányfő.

Ezt kell mérsékelni, méghozzá azzal, hogy a kontaktusok számát csökkentsük. Ezért eddig

rendkívüli jogrendet vezettek be

beutazási tilalmat rendeltek el több országból (Irán, Olaszország, Kína, Dél-Korea, Izrael)

karantént írnak elő azoknak, akik ezekről a területekről jönnek

intézménylátogatási tilalom van az egyetemeken

a külföldi osztálykirándulásokat megtiltották, a nyári külföldi nyelvtanulás bevezetését elhalasztották

járványkórház építése kezdődött hétfő hajnalban.

Újabb döntéseket is hoztak

Magyarország határait lezárják, a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba

a rendezvényeket betiltják

a szórakozóhelyeket, mozikat bezárják, kulturális intézményeket is.

az éttermek, kávézók csak 15 óráig tarthatnak nyitva.

csak élelmiszerboltok, patikák és drogériák tarthatnak nyitva 15 óra után is.

kérik a 70 év felettieket, hogy ne hagyják el a lakásukat.

az önkormányzatokat arra kérik, hogy mindenkit segítsenek.

A miniszterelnök ezután a gazdaságvédelmi eszközökre tért ki, a válságkezelést Varga Mihály pénzügyminiszter irányítja majd. A legfontosabb, hogy a munkahelyeket megvédjék.

Orbán Viktor felszólalása után a frakciók hozzászólásai következnek. Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs az egészségügyi intézményekben elég védőfelszerelés, a hatósági karantént nem mindenki tartja be. Az ellenzéki politikus arra is kéri a kormányt, hogy már most készüljenek fel a munkanélküliség problémáira, emeljék fel az álláskeresési járulékot háromról kilenc hónapra, a közmunkát, a családi pótlék emelést is hajtsák végre, valamint függesszék fel a hiteltörlesztést is. Azt is javasolta, hogy az Országgyűlés költözzön fel a felsőházi terembe, ahol 400 szék van és távolabb tudnának ülni egymástól.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője is reagált. Elmondta, hogy mindenki számára a legfontosabb a magyar emberek biztonsága, egészsége és megélhetése. Amellett azonban nem tudnak elmenni szó nélkül, hogy "feketöves arrogancia mestert" küldtek a vasárnap esti operatív törzs sajtótájékoztatójára Kovács Zoltán személyében. A tesztek számát és a védőfelszerelések számát is növelni kell a szocialista politikus szerint, valamint azért is bírálta a kormányt, hogy még mindig nem készült fel a digitális oktatásra. Ezért a szocialisták ötpontos védelmi tervet terjesztenek az Országgyűlés elé.

A Jobbik részéről Jakab Péter frakcióvezető szólalt fel, aki szerint Magyarország immunrendszere nagyon nem áll jól, nem tudnak válságüzemmódba kapcsolni.