Miért zuhant be a nemesfém ára?

Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

1983 óta nem volt ilyen rossz hete a nemesfémnek - állapítja meg a Bloomberg. 1500 dollár alá esett egy uncia arany ára, holott pénzügyi válságok idején pontosan ennek az ellenkezője szokott történni, mindenki menekül a tőzsdei papíroktól és keresi a biztos befektetést. Ebben a kategóriában az arany évezredek óta kitüntetett szerepet élvez, csakhogy a mostani válság megváltoztatta az egész koordinátarendszert.

A Bloomberg szerint nem jókedvükben adják el a tulajdonosok az aranyat, hanem azért, mert a kínos fizetési határidők erre kényszerítik őket. A hatalmas tőzsdei veszteségek óriási készpénzhiányt eredményeztek, ilyenkor pedig nincs más választás, mint az aranytartalék. Ez pedig követi a piaci szabályokat: ha túlkínálat van, akkor esik az ár.

Az aranyár éppoly hektikus, mint minden más. Vasárnap emelkedett az árfolyama, miután a FED csökkentette a kamatlábat és lazítási programot jelentett be 700 milliárd dollár értékben. Miután kiderült, hogy a piacnak ez is kevés, nemcsak a tőzsdei árfolyamok indultak meg lefelé, hanem az arany ára is.

Mi jöhet még ezután? "Mindez még sokkal lejjebb is mehet"- jósolja a Bloombergnek egy elemző, aki szerint akik éppen nem eladnak, kivárnak. A szorult helyzetbe került nemzeti bankok is az aranytartalékhoz nyúlhatnak

Phil Flynn, a Price Futures Group vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet: a globális piacon nagy a félelem attól, hogy dezinflációs folyamatot indít el a világméretű koronavírus-járvány. Egy másik szempont pedig az, hogy a jegybankok is piacra dobhatják aranytartalékaik egy részét, hogy mentsék, ami menthető. A válság igen nehéz helyzetbe hozott sok országot, ahol fontolóra vehetik az aranytartalék egy részének eladását. Innen a félelem a túlkínálattól.

2008-ban három hónapig tartott ez az állapot - emlékeztet rá a kitco portál, amely azt jósolja , hogy ha megkezdődik a kilábalás a válságból, akkor az arany is magához tér majd. Addig pedig marad a kivárás.