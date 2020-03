Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Becsődölnek a légitársaságok, ha nem kapnak 200 milliárd dollárt – erre hívta fel a figyelmet az IATA, azaz a légitársaságok nemzetközi szövetsége. ","shortLead":"Becsődölnek a légitársaságok, ha nem kapnak 200 milliárd dollárt – erre hívta fel a figyelmet az IATA, azaz...","id":"20200319_Nagyon_megijedtek_a_legitarsasagok_rengeteg_penzt_kernek_a_tuleleshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cab6a5-2083-40a5-a8c9-15c5b401525f","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Nagyon_megijedtek_a_legitarsasagok_rengeteg_penzt_kernek_a_tuleleshez","timestamp":"2020. március. 19. 10:20","title":"Nagyon megijedtek a légitársaságok, rengeteg pénzt kérnek a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","shortLead":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","id":"20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71109bae-35b6-4379-8009-d01015b36452","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","timestamp":"2020. március. 18. 22:01","title":"140 magyar céghez érkeznek honvédelmi irányítócsoportok csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-fertőzésben megbetegedettek száma Ausztriában szerda délután elérte az 1646-ot.","shortLead":"A koronavírus-fertőzésben megbetegedettek száma Ausztriában szerda délután elérte az 1646-ot.","id":"20200318_Ausztriaban_38_milliard_euros_segelycsomagot_hirdet_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988659d9-1851-43ef-894e-692969a6fcfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Ausztriaban_38_milliard_euros_segelycsomagot_hirdet_a_kormany","timestamp":"2020. március. 18. 20:23","title":"Ausztriában 38 milliárd eurós segélycsomagot hirdet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli...","id":"20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e79b30-0317-41ec-92a7-884ab7a67049","keywords":null,"link":"/360/20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","timestamp":"2020. március. 18. 07:57","title":"Radar360: Uniós beutazási tilalom, bezárt játszóterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","shortLead":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","id":"20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61512058-a6ab-42a5-91f5-765378c45a74","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:01","title":"A Denso fehérvári üzeme is leáll a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","shortLead":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","id":"20200317_koronavirus_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c99cc-31ad-4ccf-9477-345c5f4e5a06","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_koronavirus_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 17. 18:52","title":"Egy nap alatt 345-en haltak meg a koronavírus miatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","shortLead":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","id":"20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a5a24c-7cce-4231-ab45-7df278995113","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","timestamp":"2020. március. 18. 13:02","title":"Koronavírus: a Real Madrid korábbi elnöke is megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","shortLead":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","id":"20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa9fe1-fdef-48ad-a540-776080e4378a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. március. 18. 11:47","title":"„Nincs azzal baj, ha megijedtek” – gyerekeknek tartott sajtótájékoztatót a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]