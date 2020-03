Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d327398a-0edb-4429-8463-eecf878615a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Augusztus az új időpont. Vagy 2021.","shortLead":"Augusztus az új időpont. Vagy 2021.","id":"20200320_koronavirus_budapest_vizes_europa_bajnoksag_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d327398a-0edb-4429-8463-eecf878615a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a01d7b-000a-4961-8593-ecab9fe38f3b","keywords":null,"link":"/sport/20200320_koronavirus_budapest_vizes_europa_bajnoksag_halasztas","timestamp":"2020. március. 20. 12:40","title":"Koronavírus: elhalasztják a budapesti vizes Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák állampolgárokra és az életvitelszerűen az országban élőkre 14 napos karantén vár hazaérkezésük után.","shortLead":"Az osztrák állampolgárokra és az életvitelszerűen az országban élőkre 14 napos karantén vár hazaérkezésük után.","id":"20200320_koronavirus_ausztria_orvosi_igazolas_hatar_belepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b9c44-d82c-4b21-b2d1-0c2c965d9d21","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_ausztria_orvosi_igazolas_hatar_belepes","timestamp":"2020. március. 20. 12:36","title":"Négy napnál nem régebbi orvosi igazolással lehet csak belépni Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de ezt vissza is vonhatja.","shortLead":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt...","id":"20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d56785-464b-49d9-88c0-191c0c87953a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2020. március. 20. 21:48","title":"Benyújtották a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Pécs úgy tudja, hogy többeknél is pozitív eredményt mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A fertőzöttek közül ketten otthon gyógyulhatnak, a többieket kórházban ápolják. ","shortLead":"A Szabad Pécs úgy tudja, hogy többeknél is pozitív eredményt mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A fertőzöttek közül...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_korhaz_pecs_kovagoszolos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f9efc5-edcd-41b5-a014-c599b4212888","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_korhaz_pecs_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 20. 12:48","title":"Újabb koronavírussal fertőzött beteget kezelnek a pécsi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f7faf-c783-411c-93af-d30f2d4def90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy péntek délután ellepték a zöldterületeket a kocogók, tornázók és parkokban sétálók, gyerekekkel játszók sokasága. Olaszországban eddig 4032-en haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"Az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy péntek délután ellepték a zöldterületeket a kocogók, tornázók és parkokban...","id":"20200320_Bekemenyitett_az_olasz_kormany_bezarjak_a_parkokat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50f7faf-c783-411c-93af-d30f2d4def90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aff7fa-ece6-4b94-96cd-87ed616dc2a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Bekemenyitett_az_olasz_kormany_bezarjak_a_parkokat_is","timestamp":"2020. március. 20. 21:26","title":"Bekeményített az olasz kormány: bezárják a parkokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csokorba szedte a Deloitte, hogy a járvány által érintett országokban milyen módon igyekszik csökkenteni a vállalkozások terheit az állam. ","shortLead":"Csokorba szedte a Deloitte, hogy a járvány által érintett országokban milyen módon igyekszik csökkenteni...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_valsag_kkv_gazdasag_adokonnyites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f4256f-090a-475d-85db-7dfd1de39c77","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_jarvany_valsag_kkv_gazdasag_adokonnyites","timestamp":"2020. március. 20. 12:06","title":"Koronavírus-válság: Magyarország alaposan lemaradt a kkv-k megsegítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80436625-d99b-4668-a5d9-16e4d668f2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A minap elhunyt Max von Sydow emlékezeteset alakított Sydney Pollack klasszikusában, A Keselyű három napjában.","shortLead":"A minap elhunyt Max von Sydow emlékezeteset alakított Sydney Pollack klasszikusában, A Keselyű három napjában.","id":"202012_dvd__max_von_sydow_a_keselyu_harom_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80436625-d99b-4668-a5d9-16e4d668f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b361b515-5532-4bbb-b994-f0506d043c3b","keywords":null,"link":"/360/202012_dvd__max_von_sydow_a_keselyu_harom_napja","timestamp":"2020. március. 20. 14:45","title":"A színészlegenda, aki fizikailag ott sem volt, mégis nyomasztóan veszélyes tudott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak. Hatan vannak intenzív osztályon a betegek közül, egy 40-es éveiben járó páciensnek is súlyos az állapota.","shortLead":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak...","id":"20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9344250-bba9-43e5-bf1b-4a59f806fe65","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","timestamp":"2020. március. 21. 14:06","title":"Operatív Törzs: Már az egész országban elterjedt a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]