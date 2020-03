Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva már az utakon is lehet az első koprodukciós autó. ","shortLead":"Két év múlva már az utakon is lehet az első koprodukciós autó. ","id":"20200322_Ilyen_lehet_a_Ford_alapra_epitett_Volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3609ec50-5389-4379-800e-5b4a21578108","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_Ilyen_lehet_a_Ford_alapra_epitett_Volkswagen","timestamp":"2020. március. 22. 12:10","title":"Ilyen lehet a Ford alapra épített Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására alkalmas centrumot alakítottak ki.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására...","id":"20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad97eb1e-17e4-4879-add7-e2949f81a3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","timestamp":"2020. március. 21. 18:26","title":"Szegeden járványkórházat hoznak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa.","id":"20200321_A_Facebookon_ker_vedofelszerelest_a_zugloi_foorvos_4_hete_nem_kapnak_eszkozoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b533c5bc-912a-453f-999d-9f17571d7abb","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_A_Facebookon_ker_vedofelszerelest_a_zugloi_foorvos_4_hete_nem_kapnak_eszkozoket","timestamp":"2020. március. 21. 20:15","title":"A Facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos, 4 hete nem kapnak eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0261e6-be58-4026-a65b-5970afe057a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte minden meghatározó tényező a piac ellen dolgozik: a forint árfolyama zuhan, a kocsikat megnézni is nehézkesebb és az ügyintézés is körülményes. ","shortLead":"Szinte minden meghatározó tényező a piac ellen dolgozik: a forint árfolyama zuhan, a kocsikat megnézni is nehézkesebb...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_hasznaltautopiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0261e6-be58-4026-a65b-5970afe057a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5384ce93-90af-436e-b058-287b64a8222f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_koronavirus_jarvany_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. március. 23. 13:35","title":"A járvány elintézte a használtautó-piacot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cadbeb0-e75f-4aba-9d1d-f585e1753b21","c_author":"HVG","category":"360","description":"László Attila Concertóját dzsesszkvartett, a fuvola-oboa-fagott felállású fafúvósok és egy komplett vonószenekar adja elő.\r

","shortLead":"László Attila Concertóját dzsesszkvartett, a fuvola-oboa-fagott felállású fafúvósok és egy komplett vonószenekar adja...","id":"202012_cd__tagulo_terek_laszlo_attila_concerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cadbeb0-e75f-4aba-9d1d-f585e1753b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312076bc-d2cc-4561-a0ac-f341700a8a52","keywords":null,"link":"/360/202012_cd__tagulo_terek_laszlo_attila_concerto","timestamp":"2020. március. 23. 12:00","title":"A hazai kortárs zenében párját ritkító háromtételes gitárverseny született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni. Műtött is. Az orvos azt mondja, a többi szegedi fertőzötthöz nincs köze. Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatásán azonban úgy fogalmazott, 120 laborvizsgálat történt eddig az esettel kapcsolatban eddig, az érintettek házi karanténban vannak.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be...","id":"20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee5fb9f-86c3-4c51-882d-b3d6cf55493e","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","timestamp":"2020. március. 22. 15:22","title":"Már 120 vizsgálatot végeztek a koronavírusos szegedi orvos környezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkéntes munkát vállaló hallgatók is besegítenek az egyetemnek.","shortLead":"Önkéntes munkát vállaló hallgatók is besegítenek az egyetemnek.","id":"20200323_lazmeres_Semmelweis_Egyetem_klinika_zsilip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8d0814-e9db-45e2-9043-ac923fdbedfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_lazmeres_Semmelweis_Egyetem_klinika_zsilip","timestamp":"2020. március. 23. 12:54","title":"Csak lázmérés után lehet belépni a Semmelweis Egyetem klinikáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tünetmentes, jól van. ","shortLead":"Tünetmentes, jól van. ","id":"20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f226d17-7cc2-4e82-b704-f6dca3bbceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","timestamp":"2020. március. 22. 19:40","title":"Koronavírusos Rand Paul amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]