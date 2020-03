Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona sztárja Cristiano Ronaldót is bőven előzi.","shortLead":"A Barcelona sztárja Cristiano Ronaldót is bőven előzi.","id":"20200323_lionel_messi_kereset_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f326c29e-69b6-4c23-a0fb-64834003d378","keywords":null,"link":"/sport/20200323_lionel_messi_kereset_fizetes","timestamp":"2020. március. 23. 21:20","title":"Továbbra is Messi a világ legjobban kereső focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","shortLead":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","id":"20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea1132-1d35-4655-9ac4-95669a8eee79","keywords":null,"link":"/elet/20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","timestamp":"2020. március. 25. 11:52","title":"Koronavírusos lett a brit trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírták a papírokat, a fővárosnak 9 milliárdért nem kellett az épület. ","shortLead":"Aláírták a papírokat, a fővárosnak 9 milliárdért nem kellett az épület. ","id":"20200325_Az_orosz_hatteru_beruhazasi_banke_lett_Europa_legpatinasabb_irodahaza_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708b0593-c940-47a9-b127-aa4e76186e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Az_orosz_hatteru_beruhazasi_banke_lett_Europa_legpatinasabb_irodahaza_Budapesten","timestamp":"2020. március. 25. 10:20","title":"Az orosz hátterű beruházási banké lett Európa legpatinásabb irodaháza Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc064348-9f5b-4304-92e6-83d13f12629f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oláh Mara 74 éves volt, kedden hajnalban hunyt el.","shortLead":"Oláh Mara 74 éves volt, kedden hajnalban hunyt el.","id":"20200325_Olah_Mara_Omara_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc064348-9f5b-4304-92e6-83d13f12629f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a7985-b16d-4216-8303-56c89da9e6a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Olah_Mara_Omara_elhunyt","timestamp":"2020. március. 25. 09:57","title":"Elhunyt Omara, az ismert roma festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ellátási zavarra nem kell számítani a húsvéti füstölt húskészítmények piacán, ám a termékek tavalyhoz képest magasabb áron kaphatók majd a Magyar Húsiparosok Szövetsége szerint.","shortLead":"Ellátási zavarra nem kell számítani a húsvéti füstölt húskészítmények piacán, ám a termékek tavalyhoz képest magasabb...","id":"20200325_husvet_sonka_fustolt_huskeszitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ff4b66-7370-4cf7-bd6c-18e4827002ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_husvet_sonka_fustolt_huskeszitmeny","timestamp":"2020. március. 25. 06:18","title":"Drágábbak lesznek a húsvéti húsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a3e777-9e76-4cf1-bc53-e63a07e074d5","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A gyermekük miatt otthonmaradók számára táppénz biztosításával, a fizetés nélküli szabadság szolgálati időként való elismerésével, a fogyasztás élénkítése érdekében pedig kamatmentes kölcsönökkel kellene enyhíteni a mostani válsághelyzetet – véli Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. A szakember szerint felelőtlenség lenne megjósolni, hány ember veszítheti el az állását, de az biztos, bizonyos ágazatok már most is túl vannak a tűréshatáron. Interjú.","shortLead":"A gyermekük miatt otthonmaradók számára táppénz biztosításával, a fizetés nélküli szabadság szolgálati időként való...","id":"20200325_Meszaros_Melinda_Ha_junius_vegeig_nincs_valtozas_nagy_baj_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a3e777-9e76-4cf1-bc53-e63a07e074d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e033ba-5c6b-4fb1-82f2-0b8699fe15dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Meszaros_Melinda_Ha_junius_vegeig_nincs_valtozas_nagy_baj_lehet","timestamp":"2020. március. 25. 06:30","title":"\"Ha június végéig nincs változás, nagy baj lehet a gazdaságban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök szerint rövidesen egy vírusellenes szer klinikai tesztjébe fognak, amely alkalmas lehet a koronavírus kezelésére.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint rövidesen egy vírusellenes szer klinikai tesztjébe fognak, amely alkalmas lehet a koronavírus...","id":"20200324_donald_trump_amerika_koronavirus_gyogyszer_ellenszer_malaria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd4cf13-ccdd-43c1-a66c-9d7607e99efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_donald_trump_amerika_koronavirus_gyogyszer_ellenszer_malaria","timestamp":"2020. március. 24. 08:38","title":"Trump: Van egy gyógyszerünk, hamarosan emberen is kipróbáljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4ba384-be17-4218-a53d-a04a54c3d7f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár éve még azt sem tudtuk, hogy létezik, most viszont figyelemre méltó csúcstelefonokkal rukkol ki a OnePlus. Miközben a világ figyelme a járványra összpontosul, a gyártó néhány napja frissített egyet arculatán.","shortLead":"Pár éve még azt sem tudtuk, hogy létezik, most viszont figyelemre méltó csúcstelefonokkal rukkol ki a OnePlus. Miközben...","id":"20200325_oneplus_logo_modositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad4ba384-be17-4218-a53d-a04a54c3d7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230e5b03-2c76-48e4-8ae6-b1abb6de43d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_oneplus_logo_modositasa","timestamp":"2020. március. 25. 12:03","title":"Új logója van a OnePlusnak, most már jöhetnek az új telefonok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]