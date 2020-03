Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten már a felsőházi ülésteremben dolgozhatnak a képviselők. A parlament ülésrendjében egyelőre nincs változás.","shortLead":"Jövő héten már a felsőházi ülésteremben dolgozhatnak a képviselők. A parlament ülésrendjében egyelőre nincs változás.","id":"20200319_Jarvanyveszely_terem_koltozik_Parlament_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce75973d-4cb2-4127-aaf7-f00e34fb87b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Jarvanyveszely_terem_koltozik_Parlament_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 12:53","title":"A koronavírus miatt másik terembe költözik a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök a jövő hétre.","shortLead":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök...","id":"20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ead3d-3085-489e-9251-c26864bdf2a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:41","title":"Nyoma sincs a koronavírus miatti válságnak a jövő heti parlamenti napirendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde601fc-3809-45f2-b7a4-5492d861b2aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarok és szlovákok részére.","shortLead":"Magyarok és szlovákok részére.","id":"20200320_Megnyitottak_a_komaromi_hataratkelot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde601fc-3809-45f2-b7a4-5492d861b2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf1ca68-1ac3-4770-8148-ca455e550c43","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Megnyitottak_a_komaromi_hataratkelot","timestamp":"2020. március. 20. 07:17","title":"Megnyitották a komáromi határátkelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Néhány fideszes polgármester úgy értelmezte a koronavírus elleni védekezés miatt kihirdetett különleges jogrendet, hogy most bármit megtehet. Komló és Szekszárd kormánypárti városvezetője testületi döntés nélkül, egyedül is elfogadhatta a költségvetést és kézi irányítás alá vonta a helyi sajtót. \r

\r

","shortLead":"Néhány fideszes polgármester úgy értelmezte a koronavírus elleni védekezés miatt kihirdetett különleges jogrendet...","id":"202012__rendkivuli_jogrend__fekevesztett_polgarmesterek__leszamolas__hatalmaskodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25135d91-57b5-4ae5-9296-33647db1c2ac","keywords":null,"link":"/360/202012__rendkivuli_jogrend__fekevesztett_polgarmesterek__leszamolas__hatalmaskodas","timestamp":"2020. március. 20. 11:00","title":"Minidiktátorokat szült a veszélyhelyzet a NER polgármesterei körében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820c067-21e0-4eef-ad40-467b690f831f","c_author":"Dobos Emese - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Adókönnyítéseket jelentett be Orbán Viktor a turizmus és vendéglátás ágazatokban. A segítség elkél, hiszen a koronavírus-járvány padlóra küldte a néhány hete még 2020-at optimistán váró vállalkozásokat. Ráadásul az államkasszát sem rengeti meg a mostani segítség, a kérdés csak az, milyen lépések következnek ez után.","shortLead":"Adókönnyítéseket jelentett be Orbán Viktor a turizmus és vendéglátás ágazatokban. A segítség elkél, hiszen...","id":"20200318_intezkedes_turizmus_gazdasagvedelmi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c820c067-21e0-4eef-ad40-467b690f831f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db03fd54-6eb7-4dae-9582-5612239ae447","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_intezkedes_turizmus_gazdasagvedelmi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 20:52","title":"\"Jövő héttől megszűnik a magyar turizmus\" - ezért van szükség a kormányzati segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül köhögés a tünet.","shortLead":"Nem feltétlenül köhögés a tünet.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_fertozes_tunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24c1ab2-2f60-42e8-aee4-bbc84b528762","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_koronavirus_jarvany_fertozes_tunet","timestamp":"2020. március. 20. 12:09","title":"Hasmenéssel is jelentkezhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal megemelte mennyiségi enyhítésre fordítható keretét csütörtökön a Bank of England az új koronavírus okozta járvány súlyos gazdasági hatásainak enyhítése érdekében.","shortLead":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal...","id":"20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dc781-eccc-4f20-8b50-5c33a0ae5299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","timestamp":"2020. március. 19. 16:37","title":"Történelmi mélypontra vitték a brit alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","shortLead":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","id":"20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8064e8aa-9d6d-4d04-938f-00ac899b309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:15","title":"Észak-Korea feltűnően nagy csendben van, miközben világszerte tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]