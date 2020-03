Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","shortLead":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","id":"20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cbb896-ba71-4621-84d3-e6c42070a7ec","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","timestamp":"2020. március. 23. 14:59","title":"Szerda estig kitarthat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május elsejéig szól a döntés.","shortLead":"Május elsejéig szól a döntés.","id":"20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71db5cc-79f2-4473-9211-8d7b872e6baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","timestamp":"2020. március. 24. 08:24","title":"A Wizz Air leállította a debreceni bázisát, minden járatot törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","shortLead":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","id":"20200323_puskas_arena_ev_stadionja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8dee7-ee88-49aa-b506-6b2af3935ad7","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_puskas_arena_ev_stadionja","timestamp":"2020. március. 23. 19:53","title":"A Puskás Aréna lett az Év stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói játékokat. 