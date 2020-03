Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy hétig antibiotikumokkal és a klorokin maláriaellenes szerrel kezelték.","shortLead":"Egy hétig antibiotikumokkal és a klorokin maláriaellenes szerrel kezelték.","id":"20200327_Felepult_egy_95_eves_svajci_no_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574971d9-1bca-4357-985c-dbc27b41ee68","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Felepult_egy_95_eves_svajci_no_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. március. 27. 20:58","title":"Felépült egy 95 éves svájci nő a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"Radó Péter","category":"360","description":"A kormányzati virtuális valóságban továbbra is él Hoffmann Rózsa szelleme - állítja a HVG-nek írt véleménycikkében Radó Péter oktatáskutató, aki szerint a közeljövőben a digitális oktatás mellett sokat fogjuk használni a digitális szegénység fogalmát is.","shortLead":"A kormányzati virtuális valóságban továbbra is él Hoffmann Rózsa szelleme - állítja a HVG-nek írt véleménycikkében Radó...","id":"202013_digitalis_oktatas_ugyanaz_maskeppen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc8ff77-0fac-44dc-8d10-c01d522c3302","keywords":null,"link":"/360/202013_digitalis_oktatas_ugyanaz_maskeppen","timestamp":"2020. március. 29. 08:15","title":"Radó Péter: Digitális oktatás - ugyanaz másképpen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee2b504-b1ee-49a2-b6a4-3a3d899201d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A népszerű zenész-zeneszerzőt nem billentette ki a járványhelyzet, hajnaltól estig dolgozik - bár a délutáni alvás továbbra is szent. A nyugdíja maga a gyalázat, s borulátó az egzisztenciális helyzetet és a politikai hatalom viselkedését illetően. \"Nincs illuzióm, hogy mindenki megváltozna a végére\" - vallja Dés.","shortLead":"A népszerű zenész-zeneszerzőt nem billentette ki a járványhelyzet, hajnaltól estig dolgozik - bár a délutáni alvás...","id":"20200328_Des_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee2b504-b1ee-49a2-b6a4-3a3d899201d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d01690b-a165-4c7f-9dd6-6a6248c431f1","keywords":null,"link":"/360/20200328_Des_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 28. 17:45","title":"Dés László a Home office-ban: \"A hatalom abnormális kiterjesztése a cél\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben tudták meg. Ezentúl szabályozzák, hogy napi hány poént kell mondaniuk és azokat milyen témában. ","shortLead":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben...","id":"20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309d9491-7e1f-4c60-8604-252859d57ed7","keywords":null,"link":"/360/20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","timestamp":"2020. március. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál otthonról: A hadsereg vette át a Dumaszínház vezetését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros nekiment egy pályafenntartó autónak. \r

","shortLead":"Egy motoros nekiment egy pályafenntartó autónak. \r

","id":"20200327_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6ca4ed-9970-4017-b781-be42193abc94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2020. március. 27. 21:27","title":"Halálos baleset történt az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","shortLead":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","id":"20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651fccc1-7f52-43d4-9687-0321256964af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","timestamp":"2020. március. 29. 10:03","title":"A neten is olvashatja a világ legrégibb, ma is létező napilapját, az 1703-as számokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt ugyan rontott korábbi előrejelzésén a napokban a hitelminősítő, ám a kijelölt időpontban nem döntött az ország hitelbesorolásáról.","shortLead":"A koronavírus miatt ugyan rontott korábbi előrejelzésén a napokban a hitelminősítő, ám a kijelölt időpontban nem...","id":"20200327_moodys_hitelminosites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b7e5f1-7c2f-4bde-b59b-21390a2374c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_moodys_hitelminosites","timestamp":"2020. március. 27. 22:56","title":"Nem vizsgálta a Moody's Magyarország adósosztályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű óceánjáró – a fedélzetén két magyarral. ","shortLead":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű...","id":"20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fafb094-0701-4207-960f-83bb61d04685","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 13:05","title":"Veszteglő óceánjárón rekedt két magyar fiatal a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]