A BKK járatain is ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A csütörtöki adatok szerint az előző egy napban több mint százzal nőtt Nagy-Britanniában az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"A csütörtöki adatok szerint az előző egy napban több mint százzal nőtt Nagy-Britanniában az új típusú koronavírus...","id":"20200326_NagyBritannia_koronavirus_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fc61a7-a7d3-4685-84de-6e0d12d224b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_NagyBritannia_koronavirus_halal","timestamp":"2020. március. 26. 21:57","title":"Egy nap alatt száznál is több áldozata lett Nagy-Britanniában a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cd9a8a-01b0-4906-9cdd-b1287c659bab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A karantént megsértő betegeket gyilkossági kísérlettel vádolják meg, a korlátozásoknak a hadsereg szerez érvényt. A vírus ugyanakkor hivatalosan még csak egy áldozatot követelt.","shortLead":"A karantént megsértő betegeket gyilkossági kísérlettel vádolják meg, a korlátozásoknak a hadsereg szerez érvényt...","id":"20200327_delafrika_kijarasi_tilalom_ezer_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69cd9a8a-01b0-4906-9cdd-b1287c659bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64eb006-8a08-43eb-aedd-12c31b05cb42","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_delafrika_kijarasi_tilalom_ezer_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 10:24","title":"Kijárási tilalom van Dél-Afrikában, úgyhogy zsúfolt buszokon indultak vidékre a tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15-20 fok, napsütés zápor – az ablakon keresztül.","shortLead":"15-20 fok, napsütés zápor – az ablakon keresztül.","id":"20200328_Tavaszias_ido_koszonti_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7df0c3-2c7a-4fa7-b5f3-45ec609b07da","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tavaszias_ido_koszonti_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. március. 28. 06:35","title":"Tavaszias idő köszönti a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf54f1-ae18-49e6-8604-3122e4a27b9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Váci egyházmegye püspöki szolgálatából tavaly leköszönő Beer Miklós nagymarosi otthonából jelentkezve bízik egyfajta kijózanodásban, s abban, hogy átértékeljük, mi mindent engedhettünk meg eddig magunknak. Viszont nagyra tartja az összes magyar egyházat, mert nem tilos ugyan, mégsem tartanak már sehol istentiszteleteket.","shortLead":"A Váci egyházmegye püspöki szolgálatából tavaly leköszönő Beer Miklós nagymarosi otthonából jelentkezve bízik egyfajta...","id":"20200327_Beer_Miklos_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf54f1-ae18-49e6-8604-3122e4a27b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcc75ed-6284-45e4-b815-fc4b0c95aa86","keywords":null,"link":"/360/20200327_Beer_Miklos_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 27. 18:30","title":"Beer Miklós a Home office-ban: \"Ha csak fölfele nézünk, mindig elégedetlenek leszünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72ae2e4-333e-4826-b980-0c70fbeb3abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel nem nagyon mutatnak tünetet, sokan nem is gyanakodnak, hogy gyerekük koronavírus-fertőzött. ","shortLead":"Mivel nem nagyon mutatnak tünetet, sokan nem is gyanakodnak, hogy gyerekük koronavírus-fertőzött. ","id":"20200327_koronavirus_jarvany_terjedese_gyerekek_vuhan_kinai_tudosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f72ae2e4-333e-4826-b980-0c70fbeb3abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3d6d3e-4350-4175-8d94-e23fa16d2404","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_jarvany_terjedese_gyerekek_vuhan_kinai_tudosok","timestamp":"2020. március. 27. 13:54","title":"Kínai tudósok: \"csendes\" vírushordozót csinálhat a gyermekekből a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eafe87-f32b-4be8-8c47-d5ccf49c11e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeken, amelyek a rendőrséghez is eljutottak, jól látni, mit csinált az autós.","shortLead":"A képeken, amelyek a rendőrséghez is eljutottak, jól látni, mit csinált az autós.","id":"20200327_Osszevissza_hajtott_a_savok_kozott_egy_autos_Szerencsnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4eafe87-f32b-4be8-8c47-d5ccf49c11e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b7708-570e-418b-a786-2cb594ff0fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_Osszevissza_hajtott_a_savok_kozott_egy_autos_Szerencsnel","timestamp":"2020. március. 27. 09:37","title":"Össze-vissza hajtott a sávok között egy autós Szerencsnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan érinti az új koronavírus járványa Kelet-Európát és a Nyugat-Balkánt is. A fertőzöttek száma egyre nő, újabb és újabb korlátozások válnak szükségessé, a védőfelszerelések beszerzése pedig komoly gondokat okoz.","shortLead":"Súlyosan érinti az új koronavírus járványa Kelet-Európát és a Nyugat-Balkánt is. A fertőzöttek száma egyre nő, újabb és...","id":"20200327_romania_nyugatbalkan_jarvanyhelyzet_beteg_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee6f47c-0972-4c75-b23c-8209809a5195","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_romania_nyugatbalkan_jarvanyhelyzet_beteg_orvosok","timestamp":"2020. március. 27. 15:40","title":"A fertőzött orvosokat is munkára fognák Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak, háztartásonként egy igényt fogadnak be.","shortLead":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak...","id":"20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e488ae-fef0-44e2-9206-b45158f083d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","timestamp":"2020. március. 27. 12:15","title":"Törökbálint fideszes polgármestere lépett: havi támogatást ad a munkából kiesetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]