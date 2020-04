Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak.\r

\r

","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak.\r

\r

","id":"20200403_Kozel_minden_otodik_diak_nem_fer_hozza_az_online_tavoktatashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f28985c-b97a-4be3-96e2-607e7783e7d7","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Kozel_minden_otodik_diak_nem_fer_hozza_az_online_tavoktatashoz","timestamp":"2020. április. 03. 12:15","title":"Becslések szerint közel minden ötödik diák nem fér hozzá az online távoktatáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereskedők remélik, hogy a drasztikus visszaesés csak rövid távú lesz, így a második félév valamennyire képes lesz kompenzálni.","shortLead":"A kereskedők remélik, hogy a drasztikus visszaesés csak rövid távú lesz, így a második félév valamennyire képes lesz...","id":"20200402_50_szazalekos_visszaeses_johet_a_magyar_ujautopiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c3541d-83b1-4487-bfe8-60df9ad30ef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_50_szazalekos_visszaeses_johet_a_magyar_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 02. 09:47","title":"50 százalékos visszaesés jöhet a magyar újautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A javaslatuk, mondják, a gyárak leállása ellen is védene.","shortLead":"A javaslatuk, mondják, a gyárak leállása ellen is védene.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_autogyartas_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa293752-6d3a-4576-82aa-225b088c9882","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_autogyartas_jobbik","timestamp":"2020. április. 03. 11:03","title":"Jobbik: Lélegeztetőgépeket a magyar autógyárakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3569c31-9e0f-4c8e-8cd7-a20a8f7004ae","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Kiürült utcákról, a Central Parkban felállított sátorkórházról, mégis olajozottan működő, folyamatos tájékoztatásról számoltak be lapunknak New Yorkban élő magyarok. A 8 és félmilliós amerikai metropoliszban már most 47 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, de a legrosszabb még bőven hátravan. A Times Square nyomasztóan üres, ahol korábban fizikailag lehetetlen lett volna megtartani a két méter távolságot, most senki nem jár, az emberek pedig visszahúzódtak otthonaikba és várják a végét. ","shortLead":"Kiürült utcákról, a Central Parkban felállított sátorkórházról, mégis olajozottan működő, folyamatos tájékoztatásról...","id":"20200402_New_York_karanten_beszamolo_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3569c31-9e0f-4c8e-8cd7-a20a8f7004ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c062b34a-9b06-4872-80a1-8e47f9af9811","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_New_York_karanten_beszamolo_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. április. 02. 13:22","title":"\"Megszűnt minden, ami New Yorkot várossá teszi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta.","shortLead":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének...","id":"20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b2bafe-c0b7-43b5-be36-390964423ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 03. 05:02","title":"Egy nap alatt 569 halott a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Marsi meteoritok elemzése alapján két vízforrás már biztosan található a vörös bolygón.","shortLead":"Marsi meteoritok elemzése alapján két vízforrás már biztosan található a vörös bolygón.","id":"20200402_marsi_viz_forrasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a513e0ac-6be1-460c-904b-28ba46c210bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_marsi_viz_forrasa","timestamp":"2020. április. 02. 14:03","title":"Legalább két különböző forrásból származik a Marson talált víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","shortLead":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d14ca4-3f9f-42fd-a055-15ad9820063e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","timestamp":"2020. április. 02. 16:50","title":"Ismét változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van. Az Agrárminisztérium meglátta a lehetőséget, és indított egy munkakereső portált.","shortLead":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van...","id":"20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695b0ad-a9cf-40ed-9918-44cc4db87208","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 16:50","title":"Idénymunkást faragna a munkanélküli egyetemistákból és vendéglátósokból az agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]