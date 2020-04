A lassan három hete tartó veszélyhelyzeti védekezés, a fertőtlenítések, az idősek gondozásának átszervezése már így is erőn felüli költségeket emésztett fel a településeken. Pénteken írt arról a hvg.hu, hogy azokban a kisvárosokban, ahol önkormányzati cégek is működnek, már az itt dolgozók állása is veszélybe kerülhet, ha nem kapnak iránymutatást a munkajogi kérdésekben, vagy támogatást. A legtöbben a beígért gazdasági csomagban reménykedtek, hátha az kihúzza a csávából a járványhelyzetre való hosszabb berendezkedésben.

Gulyás Gergely szombati bejelentése, hogy létrehoznak egy 1400 milliárd forintos alapot, sokak számára biztatónak tűnt, de az önkormányzatok jelentős részénél egyetlen bevételi forrásként elkönyvelhető gépjárműadó elvonása döbbenetet keltett. (A kormány bejelentéséről itt olvashat részleteket.) A kormánynak ez a lépése a legnagyobb lyukat a falvaknál üt, hiszen a települések háromnegyedében a gépjárműadón kívül nincs más bevétel, de a negyvenezer lakosú Hódmezővásárhelyen 163 millió, és Szegeden is 500 millió forintos mínusszal kell számolni a pluszköltségeket kívánó vészhelyzet kezelésében. Már eddig is a nagy kalapba ment ennek a bevételnek a hatvan százaléka, így a maradék negyvenet is be kell fizetni a most létrehozott 1400 milliárdos alapba.

„Nem is tudom, hogy hirtelen mit mondjak, már sorakoznak a munka nélkül maradtak a hivatalban, fertőtlenítünk, eddig mindent a magunk forrásaiból oldottunk meg” – mondja az 1700 lelkes falu, Kübekháza polgármestere. A faluban hat és félmillió forint folyt be gépjárműadóból, most márciusig az összeg első felét, három millió forintot utaltak a helyiek a kasszába, most ezt be kell majd fizetni. A kisvárosok polgármesterei is borotvaélen táncolnak már most, a járvány első hónapja után, a vészhelyzet végét pedig még nem látni, ezért is várták már a kormány hétfőre ígért gazdasági csomagját, hátha a helyhatóságokra vonatkozóan is hoz majd megoldásokat. Most az alap bejelentésének részeként a maradék adójuknak az elvonása, meglepte a településvezetőket.

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint az 1400 milliárdos alap különösen jelentős, hiszen az állam működésre fordított 20 ezer milliárd forintjának jelentős hányada. Schmidt szerint ebből a gépjárműadó az önkormányzatoknál eddig ott maradó negyven százaléka, az összesen 34 milliárd forintot tehet ki ebből az összegből, ami azt is mutatja, hogy az alapnak ez egy kis része, de a településeknél meg nagy lyukat vág.

A települések szervezetének elnöke szerint most ezzel ki is ürítik a helyhatóságok kasszáját, mivel pont a múlt hónapban fizették be mindenütt az adó esedékes első felét, így lényegében az alapba való befizetés után gyakorlatilag egy fillérje nem marad sokaknak a működésre, ez nagyjából 2700 település.

Schmidt Jenő viszont azt is gondolja, hogy ezután joggal várhatják el az önkormányzatok, hogy minden, a védekezéssel, és az azzal összefüggő gondot az állam oldjon meg.