Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanúsított egy pékségben és egy elektronikai üzletben is fenyegetőzött.\r

","shortLead":"A gyanúsított egy pékségben és egy elektronikai üzletben is fenyegetőzött.\r

","id":"20200403_buszsofor_tamadas_csavarhuzo_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3479ed96-205a-40e7-a85a-de1ae08527f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_buszsofor_tamadas_csavarhuzo_rendorseg","timestamp":"2020. április. 03. 17:56","title":"A rendőrségig vitte a buszsofőr a férfit, aki csavarhúzóval támadt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfae8db-04cc-4e06-9d31-7188ca09a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyi védőfelszereléseket hozott az Kínából az Antonov Airlines International Cargo Transporter ukrán légifuvarozó társaság Antonov 124-100M típusú teherszállító repülőgépe a Liszt Ferenc-repülőtérre. A szállítmányt Palkovics László innovációs miniszter szermélyesen vette át.","shortLead":"Egészségügyi védőfelszereléseket hozott az Kínából az Antonov Airlines International Cargo Transporter ukrán...","id":"20200404_Budapestre_erkezett_a_gigantikus_Antonovval_egy_csomo_kinai_eszkoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbfae8db-04cc-4e06-9d31-7188ca09a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed74ed0-d17a-4ca9-80f4-e95d499dac02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Budapestre_erkezett_a_gigantikus_Antonovval_egy_csomo_kinai_eszkoz","timestamp":"2020. április. 04. 19:22","title":"Budapestre érkezett a gigantikus Antonovval egy csomó kínai szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben indulhat az infektológiai központ építése, az önkénteseket, akik a járványhelyzetben beszállnának az esetleges csúcshelyzet kezelésében, most keresik az egyetemen.","shortLead":"Szeptemberben indulhat az infektológiai központ építése, az önkénteseket, akik a járványhelyzetben beszállnának...","id":"20200403_Viharos_gyorsasag_Infektologiai_Klinikat_epitenek_es_onkenteseket_keresnek_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754ab340-bb6b-44a8-8239-ebbb1eef82a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_Viharos_gyorsasag_Infektologiai_Klinikat_epitenek_es_onkenteseket_keresnek_Szegeden","timestamp":"2020. április. 03. 17:25","title":"Viharos gyorsaság: Infektológiai Klinikát építenek és önkénteseket keresnek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem rendelkeznek TAJ számmal.","shortLead":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem...","id":"20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c005a5a-c5d8-43ac-8490-568db936f263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","timestamp":"2020. április. 04. 12:55","title":"Kompenzálják a kórházak bevételkiesését, amit a koronavírus okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétmillió emberről van szó.","shortLead":"Kétmillió emberről van szó.","id":"20200404_Ausztralia_azt_keri_hagyjak_el_az_orszagot_a_kulfoldiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ad421-f6e3-403a-b163-d9b91fae4b78","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Ausztralia_azt_keri_hagyjak_el_az_orszagot_a_kulfoldiek","timestamp":"2020. április. 04. 09:25","title":"Ausztrália azt kéri, hagyják el az országot a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa pénteken világszerte arra intette az embereket, hogy őrizzék meg a hitüket, és nyújtsanak vigaszt egymásnak az új típusú koronavírus-járvány adta nehéz időkben.","shortLead":"Ferenc pápa pénteken világszerte arra intette az embereket, hogy őrizzék meg a hitüket, és nyújtsanak vigaszt egymásnak...","id":"20200404_Ferenc_papa_Hosok_dolgoznak_a_korhazakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c25aa25-e361-43f2-836e-15f9239987bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Ferenc_papa_Hosok_dolgoznak_a_korhazakban","timestamp":"2020. április. 04. 07:12","title":"Ferenc pápa: Hősök dolgoznak a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban elkezdték a Covid-19-fertőzöttek adatbázisának létrehozását, amelybe a házi karanténban lévők fényképét is beleteszik.\r

","shortLead":"Oroszországban elkezdték a Covid-19-fertőzöttek adatbázisának létrehozását, amelybe a házi karanténban lévők fényképét...","id":"20200403_Moszkva_az_orosz_allampolgarokat_szallito_jaratokat_is_leallitja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766cb12e-b3f1-4bf4-a238-63a18452263d","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Moszkva_az_orosz_allampolgarokat_szallito_jaratokat_is_leallitja","timestamp":"2020. április. 03. 21:25","title":"Moszkva az orosz állampolgárokat szállító járatokat is leállítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most kevesebben fekszenek.","shortLead":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most...","id":"20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befdc31c-ec83-4c41-b0f3-fc6fbf349b8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 18:24","title":"Olaszországban ma 4805 új fertőzés és 681 haláleset volt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]