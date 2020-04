Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96ec5afa-9884-4db8-ada1-a6126bbcae51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz éve már, hogy Demi Moore és Bruce Willis felbontották a házasságukat, de ha járványról van szó, akkor úgy látszik, alap, hogy együtt kell azt átvészelniük a közös gyerekeikkel. Az önkéntes karanténból posztoltak. ","shortLead":"Húsz éve már, hogy Demi Moore és Bruce Willis felbontották a házasságukat, de ha járványról van szó, akkor úgy látszik...","id":"20200407_Igy_kell_ezt_csinalni_Demi_Moore_es_Bruce_Willis_pizsamapartit_tart_a_karantenban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ec5afa-9884-4db8-ada1-a6126bbcae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4cd875-0cc9-41d4-b773-de3d4cbb3851","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Igy_kell_ezt_csinalni_Demi_Moore_es_Bruce_Willis_pizsamapartit_tart_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 07. 11:14","title":"Így kell ezt csinálni: Demi Moore és Bruce Willis pizsamapartit tart a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","shortLead":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","id":"20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc0bf14-22d0-472c-bde3-4cb5d6f027be","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 15:12","title":"Ismét meghalt egy középkorú, korábban egészséges beteg Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd frakcióvezetője és társelnöke azt kéri, hogy vizsgálják meg és haladéktalanul kezdeményezzenek kötelezettségszegési eljárást a kormány ellen a felhatalmazási törvény miatt. ","shortLead":"A Párbeszéd frakcióvezetője és társelnöke azt kéri, hogy vizsgálják meg és haladéktalanul kezdeményezzenek...","id":"20200405_Szabo_Timea_es_Javor_Benedek_is_panasszal_fordulnak_az_Europai_Bizottsaghoz_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2c8277-c3ee-4a97-b37e-be819a210a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Szabo_Timea_es_Javor_Benedek_is_panasszal_fordulnak_az_Europai_Bizottsaghoz_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","timestamp":"2020. április. 05. 15:27","title":"Szabó Tímea és Jávor Benedek panasszal fordulnak az Európai Bizottsághoz a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fdd59-0293-4bf8-aa9b-93d60e5f5bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben évente átlagosan kevesebb, mint 600 kilométert tettek meg az orosz technikával. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben évente átlagosan kevesebb, mint 600 kilométert tettek meg az orosz technikával. ","id":"20200406_csak_19_ezer_kilometer_van_ebben_az_elado_33_eves_lada_kombiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c40fdd59-0293-4bf8-aa9b-93d60e5f5bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dc55b7-42d4-40c9-84e7-5e40fb257f18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_csak_19_ezer_kilometer_van_ebben_az_elado_33_eves_lada_kombiban","timestamp":"2020. április. 06. 06:41","title":"Csak 19 ezer kilométer van ebben az eladó 33 éves Lada kombiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen komoly összeget fizetett annak az etikus hackernek az Apple, aki hét korábban nem ismert hibát is talált a gyártó szoftverében.","shortLead":"Igen komoly összeget fizetett annak az etikus hackernek az Apple, aki hét korábban nem ismert hibát is talált a gyártó...","id":"20200407_apple_hibavadasz_program_safari_serulekenyseg_iphone_meghackelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5261531-de94-4886-b685-47bf3a01ee68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_apple_hibavadasz_program_safari_serulekenyseg_iphone_meghackelese","timestamp":"2020. április. 07. 12:03","title":"25,3 milliós jutalmat kapott a hacker, aki át tudta venni az irányítást az iPhone-ok kamerája fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok betegnél a kezeléseket és az átültetéseket is elhalasztották, mivel a kórházakat leterhelik a koronavírusos esetek.","shortLead":"Sok betegnél a kezeléseket és az átültetéseket is elhalasztották, mivel a kórházakat leterhelik a koronavírusos esetek.","id":"20200407_Az_olaszorszagi_jarvany_lathatatlan_aldozatai_a_rakbetegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d475181a-fbaa-4fa8-89a3-d6187c9ca7e3","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Az_olaszorszagi_jarvany_lathatatlan_aldozatai_a_rakbetegek","timestamp":"2020. április. 07. 09:24","title":"Az olaszországi járvány láthatatlan áldozatai: a rákbetegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","shortLead":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","id":"20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020645a-876f-42f3-a619-03486f1217fa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","timestamp":"2020. április. 06. 12:06","title":"A Volánbusz megmutatta, hova lehet utazni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ad0150-d502-446e-9c0a-f33a9fee9c9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletekben és nagyobb forgalmú, zárt helyeken is kötelezővé tették a maszk viselését Siófokon.","shortLead":"Az üzletekben és nagyobb forgalmú, zárt helyeken is kötelezővé tették a maszk viselését Siófokon.","id":"20200405_Siofokon_kotelezo_a_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93ad0150-d502-446e-9c0a-f33a9fee9c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9659b477-1c9f-4678-833b-01ab7df6cefc","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Siofokon_kotelezo_a_maszk","timestamp":"2020. április. 05. 20:03","title":"Ötvenezerre is büntethetik, ha maszk nélkül vásárol Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]