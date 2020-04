Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teszt eredménye még nincs meg. ","shortLead":"A teszt eredménye még nincs meg. ","id":"20200413_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerult_a_Pesti_uti_idosotthon_orvosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d06cbb5-ec19-4e76-b59c-d7c6d87db179","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerult_a_Pesti_uti_idosotthon_orvosa","timestamp":"2020. április. 13. 14:41","title":"Koronavírus-gyanú miatt karanténba került a Pesti úti idősotthon orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b0925b-5a21-4479-b85a-001fbf39493e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen 91 milliárdot vár a kormány a bankok és a kiskereskedelmi üzletek különadóiból. A bankoknak három részletben kell fizetniük év végéig, kiskereskedelmi cégeknek havonta, amíg a veszélyhelyzet tart.","shortLead":"Összesen 91 milliárdot vár a kormány a bankok és a kiskereskedelmi üzletek különadóiból. A bankoknak három részletben...","id":"20200414_orban_kormany_kulonado_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b0925b-5a21-4479-b85a-001fbf39493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe47d44-896b-4366-b2aa-8457c5bcad5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_orban_kormany_kulonado_","timestamp":"2020. április. 14. 18:41","title":"A kormány a benzinkutakat is különadóztatja – megjelentek a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644b4843-d0eb-4893-a7f5-aaa0718931e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallgatva az idők szavára, az egyik legismertebb kínai luxustelefon-gyártó már 5G-s készülékekre veszi fel az előrendelést. Sokféle változatban kínálja a telefont, azonban – nem meglepően – egyik sem olcsó.","shortLead":"Hallgatva az idők szavára, az egyik legismertebb kínai luxustelefon-gyártó már 5G-s készülékekre veszi fel...","id":"202004015_8848_titanium_m6_5g_kinai_luxustelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644b4843-d0eb-4893-a7f5-aaa0718931e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9135da-585a-499b-b87d-57491607ea3a","keywords":null,"link":"/tudomany/202004015_8848_titanium_m6_5g_kinai_luxustelefon","timestamp":"2020. április. 15. 11:03","title":"Ilyen egy valóban luxustelefon Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt beteg családtagjukat. Az Emmi szerint csak azt küldik haza, akit otthonában is el lehet látni, egy család egészen máshol érzékeli ennek a határát. Egy egészségügyi szakember szerint sokan valóban nem igényelnek kórházi szintű ellátást, de a kormány eddig nem tett semmit azért, hogy számukra szociális ellátást nyújthassanak. ","shortLead":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt...","id":"20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa0b10f-4954-445d-a7f3-eff9f3bfdbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","timestamp":"2020. április. 14. 20:00","title":"Mit tehet, akinek a magatehetetlen családtagját most küldték haza a kórházból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni csapadékelvezető hálózat kiépítésére is.","shortLead":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni...","id":"20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c386-e43b-454b-b08a-50f73705228e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","timestamp":"2020. április. 15. 09:36","title":"A gazdaságvédelmi akcióterv keretében 430 milliót kap Kisvárda önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A Covid-19 alatt nem vagyok elérhető” – ezzel a szlogennel hirdette meg legújabb szolgáltatását egy zürichi szálloda. Szép összegért luxuskarantént kínál a top felső tízezernek. Ugyanakkor jótékonysági akciót is meghirdetett.","shortLead":"„A Covid-19 alatt nem vagyok elérhető” – ezzel a szlogennel hirdette meg legújabb szolgáltatását egy zürichi szálloda...","id":"20200415_Luxus_es_gesztus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516db085-df10-49d2-879b-0c46fade41dc","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Luxus_es_gesztus","timestamp":"2020. április. 15. 11:32","title":"Luxus és gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","shortLead":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","id":"20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d5102b-8558-490f-a54d-458fe7e61d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","timestamp":"2020. április. 14. 08:44","title":"Valamit megint kilőtt a tenger felé Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jótevő összesen húszezer maszkkal tudott segíteni nyolcvanegy intézménynek.","shortLead":"A jótevő összesen húszezer maszkkal tudott segíteni nyolcvanegy intézménynek.","id":"20200414_Lamborghini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97014d86-1355-42b3-84d3-1ce9bffcf2fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Lamborghini","timestamp":"2020. április. 14. 21:46","title":"Lamborghinin érkezett az adomány Győrbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]