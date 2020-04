Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f33f522-0b2a-4d23-be76-3357c1886712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drága mulatság, de egyszer élünk.","shortLead":"Drága mulatság, de egyszer élünk.","id":"20200424_Japanban_feltalaltak_a_macska_alaku_kenyeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f33f522-0b2a-4d23-be76-3357c1886712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06774a4d-3e0a-4ea9-8ae4-ac80f98ec009","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Japanban_feltalaltak_a_macska_alaku_kenyeret","timestamp":"2020. április. 24. 12:52","title":"Japánban feltalálták a macska alakú kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köznevelési államtitkár hétfőn még azt mondta, hogy a mozgathatják az érettségi időpontját.","shortLead":"A köznevelési államtitkár hétfőn még azt mondta, hogy a mozgathatják az érettségi időpontját.","id":"20200422_A_kormany_nem_dontott_az_erettsegi_elhalasztasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca28671-cf62-4f0a-9a7f-b07d859a1f92","keywords":null,"link":"/elet/20200422_A_kormany_nem_dontott_az_erettsegi_elhalasztasarol","timestamp":"2020. április. 22. 21:57","title":"A kormány nem döntött az érettségi elhalasztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393708da-a0ee-43d9-bf31-9c72ea98408b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Jawed Karim, a YouTube egyik alapítója San Diego állatkertjében készített egy rövid, 18 másodperces videót, amit aztán fel is töltött a platformra. Ez volt az első videó, ami felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Jawed Karim, a YouTube egyik alapítója San Diego állatkertjében készített egy rövid, 18 másodperces videót, amit aztán...","id":"20200423_a_youtube_elso_videoja_jawed_karim_san_diego_allatkert_vlog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393708da-a0ee-43d9-bf31-9c72ea98408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622bfa53-4850-4554-ba92-80cc40dedaaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_a_youtube_elso_videoja_jawed_karim_san_diego_allatkert_vlog","timestamp":"2020. április. 23. 16:03","title":"15 éves a YouTube-videó, ami megváltoztatta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Újra nekifutnak az EU-tagországok vezetői csütörtök délután annak, hogy megtalálják a csodafegyvert a koronavírus-járvány okozta sokk ellen. Ötletek vannak, ám a bőkezűségnek két korlátja is van: egyfelől ez a hétéves uniós költségvetés utolsó éve, amikor kevés pénz van már a kasszában, másfelől a tagországok egy része nem mutat nagy hajlandóságot arra, hogy beszálljon egy olyan támogatási rendszerbe, amelyből elsősorban nem ő profitál. Ez azonban nem jelenti azt – bármennyire is próbálja a magyar kormány ezt láttatni –, hogy nincs uniós segítség a koronavírus ellen.","shortLead":"Újra nekifutnak az EU-tagországok vezetői csütörtök délután annak, hogy megtalálják a csodafegyvert...","id":"20200423_eu_tamogatas_koronavirus_marshall_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a73b87-1896-4b1f-9fd9-944cffe341d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_eu_tamogatas_koronavirus_marshall_terv","timestamp":"2020. április. 23. 16:30","title":"Mit kapunk az EU-tól a koronavírus ellen? Marshall-segélyt vagy a nagy semmit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel nem tudni, hogy mikor indulhat el újra az üzemelés, a társaság megkezdte a tárgyalásokat a német, svájci, osztrák és belga kormánnyal egy pénzügyi mentőcsomag részleteiről.","shortLead":"Mivel nem tudni, hogy mikor indulhat el újra az üzemelés, a társaság megkezdte a tárgyalásokat a német, svájci, osztrák...","id":"20200423_lufthansa_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b22157-a279-4ec7-817d-0d1c6d476931","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_lufthansa_veszteseg","timestamp":"2020. április. 23. 20:12","title":"1,2 milliárd eurós veszteséggel zárta a negyedévet a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Például online is lehet csinálni. ","shortLead":"Például online is lehet csinálni. ","id":"20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9925f-0b89-405a-b531-95f61f0884c6","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","timestamp":"2020. április. 23. 12:13","title":"Norvégiában a koronavírus sem akadályozhatja meg a szalagátvágásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c4044-a439-4f80-9e1d-c4de6bf6defc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Zeneművet komponáltak az új koronavírusból a Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói, hogy jobban megértsék a működését, és megtalálják a vírus okozta Covid-19 betegség ellenszerét.","shortLead":"Zeneművet komponáltak az új koronavírusból a Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói, hogy jobban megértsék...","id":"20200424_koronavirus_zenemu_mit_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1c4044-a439-4f80-9e1d-c4de6bf6defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee81a2e-e196-4dd5-946a-99893a885bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_koronavirus_zenemu_mit_covid_19","timestamp":"2020. április. 24. 07:03","title":"Hallgassa meg, még értelme is van: ezt a zenét a koronavírusról komponálta a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játsza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","shortLead":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játsza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","id":"20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9415acca-96a8-4ba7-b328-29d3a65dcf0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","timestamp":"2020. április. 24. 11:35","title":"Két Sherlock is feltűnik Frankenstein szerepében a brit Nemzeti Színház ingyenes közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]