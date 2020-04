Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 57-el nőtt az elmúlt 24 órában.","shortLead":"A fertőzöttek száma 57-el nőtt az elmúlt 24 órában.","id":"20200426_Ujabb_10_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c969c65-826d-4946-b8ad-67d3ab9db6ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Ujabb_10_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 26. 07:39","title":"Újabb 10 áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az európai szövetség a koronavírus-járvány miatt törölte az egyenes kieséses szakaszt az idei sorozatból.","shortLead":"Az európai szövetség a koronavírus-járvány miatt törölte az egyenes kieséses szakaszt az idei sorozatból.","id":"20200424_Meccs_nelkul_jutott_a_kezilabda_Bajnokok_Ligaja_negyes_dontojebe_a_Veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03be3e2f-2a8d-4a00-9181-6a2115472512","keywords":null,"link":"/sport/20200424_Meccs_nelkul_jutott_a_kezilabda_Bajnokok_Ligaja_negyes_dontojebe_a_Veszprem","timestamp":"2020. április. 24. 16:31","title":"Meccs nélkül jutott a kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi önkormányzat alvilági kapcsolatait vizsgálta a célba vett szerző.","shortLead":"A helyi önkormányzat alvilági kapcsolatait vizsgálta a célba vett szerző.","id":"20200424_Ujsagirot_akart_megoletni_egy_temesvari_maffiozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9deb9-b80e-432b-a0fb-8cf6bf44c6ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_Ujsagirot_akart_megoletni_egy_temesvari_maffiozo","timestamp":"2020. április. 24. 13:41","title":"Újságírót akart megöletni egy temesvári maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár már felgyógyult a betegségből, így az ő vérükben is ott vannak a kísérletekhez szükséges antitestek. 