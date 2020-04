Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","shortLead":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","id":"20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8374b7ff-166f-40ce-91ff-c1695e0771a1","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","timestamp":"2020. április. 27. 15:24","title":"Szobrot kapott Süsü, a sárkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56559f3-38df-421d-8b5c-ba70927da92b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konzoljára tervezett két nagyon várt játékot is idén nyáron jelentet meg a Sony. A legfontosabb a Naughty Dog brutális játékmenetet ígérő Last of Us 2-je, ez az újonnan közölt dátum szerint júniusban érkezik.","shortLead":"A konzoljára tervezett két nagyon várt játékot is idén nyáron jelentet meg a Sony. A legfontosabb a Naughty Dog...","id":"20200427_playstation_4_jatek_the_last_of_us_2_megjelenes_ghost_of_tsushima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56559f3-38df-421d-8b5c-ba70927da92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd462ea-7290-4bcf-bc57-05bc3fdc3f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_playstation_4_jatek_the_last_of_us_2_megjelenes_ghost_of_tsushima","timestamp":"2020. április. 27. 21:03","title":"Izgalmas nyár vár a playstationösökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilec megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"Kilec megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200427_idojaras_meteorologia_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c8e5a1-de49-492d-b058-82223c077d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_idojaras_meteorologia_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 27. 05:11","title":"Zivatarokat hoz a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg előző napi 369-cel - közölte vasárnap este a francia egészségügyi minisztérium, miközben a kormányzat megkezdte az egyeztetéseket a kijárási korlátozásokat május 11-én felváltó óvintézkedésekről.","shortLead":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg...","id":"20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f61308-cb71-4a4a-95f3-0dcee270fd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 26. 20:59","title":"Javul a helyzet Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6877972b-dc33-41e1-877c-b663c5ceab83","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sokat kellett várni rá, de megérte. ","shortLead":"Sokat kellett várni rá, de megérte. ","id":"20200427_Lajharbebi_szuletett_a_Szegedi_Vadasparkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6877972b-dc33-41e1-877c-b663c5ceab83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a04b373-e522-47e2-afd1-1adb50b90555","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Lajharbebi_szuletett_a_Szegedi_Vadasparkban","timestamp":"2020. április. 27. 11:05","title":"Lajhárbébi született a Szegedi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0191e20a-451c-4089-b686-58a5c4bbb9cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fokozatos nyitási tervet dolgozott ki májustól kezdődően.\r

\r

","shortLead":"Fokozatos nyitási tervet dolgozott ki májustól kezdődően.\r

\r

","id":"20200428_Igy_nyitnak_ujra_a_becsi_ovodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0191e20a-451c-4089-b686-58a5c4bbb9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd20b1d5-b718-4785-8874-51d540e97eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Igy_nyitnak_ujra_a_becsi_ovodak","timestamp":"2020. április. 28. 15:17","title":"Így nyitnak újra a bécsi óvodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de85d89b-349b-4005-bb3c-b16adb331386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg ismert koronavírusok mind denevérektől vagy háziállatoktól származnak, érvelt a Vuhani Virológiai Intézet egy laborjának vezetője.","shortLead":"A jelenleg ismert koronavírusok mind denevérektől vagy háziállatoktól származnak, érvelt a Vuhani Virológiai Intézet...","id":"20200428_koronavirus_vuhani_virologiai_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de85d89b-349b-4005-bb3c-b16adb331386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb8c157-9752-4d3a-8d5c-6fa0325176d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_vuhani_virologiai_intezet","timestamp":"2020. április. 28. 17:23","title":"A koronavírus-járványnak semmi köze a vuhani laborhoz, állítja egy kínai tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","shortLead":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","id":"20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b30ba2-7933-4e5b-b614-b8b4ae9d6e39","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 28. 07:12","title":"WHO: A nem koronavírusos betegek is bajban lehetnek, annyira leterhelt az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]