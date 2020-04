Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Félmilliárd dollárra lenne szükség, hogy egy darabig el tudják látni a rászorulókat.\r

","shortLead":"Félmilliárd dollárra lenne szükség, hogy egy darabig el tudják látni a rászorulókat.\r

","id":"20200429_ENSZ_Tobb_mint_43_millio_embernek_nem_jut_etel_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c486e62-2bc0-40a7-a993-6fbd5a7174b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_ENSZ_Tobb_mint_43_millio_embernek_nem_jut_etel_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 29. 06:15","title":"ENSZ: Több mint 43 millió embernek nem jut étel Kelet-Afrikában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7735d036-60c0-4fd5-8b22-69acbbf59d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány legújabb fejleményeiről tájékoztatott az operatív törzs. ","shortLead":"A koronavírus-járvány legújabb fejleményeiről tájékoztatott az operatív törzs. ","id":"20200430_Tizennyolc_idosotthon_kap_intezmenyparancsnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7735d036-60c0-4fd5-8b22-69acbbf59d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f646e0ef-a2e2-4251-869a-e93f3066a55a","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Tizennyolc_idosotthon_kap_intezmenyparancsnokot","timestamp":"2020. április. 30. 11:23","title":"Tizennyolc idősotthon kap intézményparancsnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megfertőződött dolgozók többséges tünetmentes, de akad, aki kórházi kezelésre szorult.","shortLead":"A megfertőződött dolgozók többséges tünetmentes, de akad, aki kórházi kezelésre szorult.","id":"20200428_roman_munkas_koronavirus_vagohid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd44a625-8edb-4c43-a485-05eec7c612eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_roman_munkas_koronavirus_vagohid","timestamp":"2020. április. 28. 19:34","title":"Több mint 200 román munkás lett koronavírusos egy német vágóhídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","shortLead":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","id":"20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2353492e-a50f-43b5-9aad-c9e6f089cb08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","timestamp":"2020. április. 29. 10:03","title":"Pénzgyűjtő matricákkal szállt be a bajba jutott gyerekeket segítő kampányba a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február végén volt olyan nap, amikor 909 fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Február végén volt olyan nap, amikor 909 fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200430_koronavirus_fertozes_del_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6848da47-659b-4dfc-a73a-f9f06eaf757a","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_fertozes_del_korea","timestamp":"2020. április. 30. 12:20","title":"Dél-Koreában nullára csökkent az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A legvadabb találgatások indultak el, miután Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor váratlanul eltűnt a nyilvánosság elől, ami azt mutatja, hogy a világnak valójában fogalma sincs arról, mi történhet a remetekirályságként emlegetett sztálinista atomhatalom határai mögött.","shortLead":"A legvadabb találgatások indultak el, miután Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor váratlanul eltűnt a nyilvánosság elől...","id":"20200429_EszakKorea_hatalmi_talalgatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b3d180-e72f-465f-93b3-2df84783e269","keywords":null,"link":"/360/20200429_EszakKorea_hatalmi_talalgatasok","timestamp":"2020. április. 29. 17:30","title":"Hatalmi találgatások Észak-Koreában: a diktátor \"élt, él és élni fog\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ea749-bf44-4ad7-99de-33f08d72e85a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő napokban újra elérhetővé teszi legjobban sikerült Google Doodle játékait a keresőcég. Egyszerű, de mókás alkotásokról van szó, melyek akár egy pár perces szünet erejéig is játszhatók.","shortLead":"A következő napokban újra elérhetővé teszi legjobban sikerült Google Doodle játékait a keresőcég. Egyszerű, de mókás...","id":"20200430_google_doodle_jatek_a_bongeszoben_koronavirus_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b21ea749-bf44-4ad7-99de-33f08d72e85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c38013-a8a5-44d6-a35a-7cd2b2c42f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_google_doodle_jatek_a_bongeszoben_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. április. 30. 10:33","title":"Letöltés nélkül, böngészőben: a Google oldalán minden nap új játékkal játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem hangzik fel idén a gimnáziumok falai között a Gaudeamus igitur, és a jövő héten induló érettségi körül is sok még a bizonytalanság.","shortLead":"Nem hangzik fel idén a gimnáziumok falai között a Gaudeamus igitur, és a jövő héten induló érettségi körül is sok még...","id":"20200429_A_szo_elszall_csak_az_irasbeli_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af748e2b-2ef3-4b1b-a3ef-3587db04575d","keywords":null,"link":"/360/20200429_A_szo_elszall_csak_az_irasbeli_marad","timestamp":"2020. április. 29. 14:30","title":"A szó elszáll, csak az írásbeli marad – az érettségi a kormány vizsgája is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]