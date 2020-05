Immunútlevél az üres középső hely helyett – ezt javasolja a IATA, mely tiltakozik az ellen, hogy a légitársaságoknak kötelezően üresen kellene hagynia egy helyet két utas között. Ez mindössze 62 százalékos kihasználtságot tenne lehetővé, miközben a rentabilitás alsó határa 77 százalék – hangsúlyozza a több mint 290 légitársaságot tömörítő nemzetközi szervezet.

A légitársaságok most áremelés mellett döntenének, hogy leküzdjék a válságot, sokan úgy látják, elkerülhetetlen az 50 százalékos drágulás. Csakhogy ez a döntés katasztrofális lenne a tömeges turizmusra, hiszen nagyon sokan nem tudnák megfizetni a felemelt jegyárakat. Különösen, hogy a fizetőképes kereslet amúgy is csökken, mert sokan elveszítették a megélhetésüket. A tömeges turizmus viszont létfontosságú sok ország bevételei szempontjából Európa déli részén vagy Észak-Afrikában.

Az IATA a középső hely megtartása érdekében egy újabb érvet is hozott: a levegőben a vírus nem fertőz igazán – állítja a szervezet, amely elfogadja, hogy az utasok maszkot viseljenek, a személyzet pedig ezen kívül kesztyűt is használjon. Ennél több azonban szerintük nem kell. Miért nem? "A cseppfertőzés esélye csekély, mert az utasok nem szemtől szembe ülnek egymással, az ülések akadályozzák a vírusok terjedését. A levegőt fentről lefelé fújják be az utastérbe, vagyis nincs vízszintes légáramlás. Ráadásul a korszerű repülőgépeken olyan hermetikus zárás van, amely megfelel egy orvosi műtő kívánalmainak is."

Mi a megoldás? A szervezet szerint, amíg az oltóanyagra egyelőre várni kell, de immunútlevél már kiadható. Jelenleg folynak a tárgyalások a IATA, a nemzetközi légi felügyelet (OACI), a WHO és a repülőterek nemzetközi szervezete, az ACI között – írja a Le Figaro, amely azért érdeklődik különösen a téma iránt, mert Franciaország a világ turizmusának legvonzóbb célpontja, amely óriási pénzeket veszít azzal, hogy a légitársaságok nem hozzák milliószámra a turistákat Párizsba.