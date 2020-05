Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9ff6f7b-fde9-4526-9b49-3a707a246f33","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddiginél jóval több lehetőséget kapnának a fogyasztóvédők a helyszíni vizsgálatra.","shortLead":"Az eddiginél jóval több lehetőséget kapnának a fogyasztóvédők a helyszíni vizsgálatra.","id":"20200513_boltok_razzia_fogyasztovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ff6f7b-fde9-4526-9b49-3a707a246f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d8aed0-427e-4cd6-a3e8-75f115fa12b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_boltok_razzia_fogyasztovedelem","timestamp":"2020. május. 13. 11:25","title":"Nem csak az üzleteknél razziázhat a fogyasztóvédelem, ha kész törvény lesz a kormány tervéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi családügyi államtitkára szerint az örökbefogadás folyamata akár kilenc hónapra is rövidülhet.","shortLead":"Az Emmi családügyi államtitkára szerint az örökbefogadás folyamata akár kilenc hónapra is rövidülhet.","id":"20200512_novak_katalin_orokbefogadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306b1789-5cde-4aff-8bad-01ec2d1debb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_novak_katalin_orokbefogadas","timestamp":"2020. május. 12. 16:29","title":"Novák: Felgyorsítják a gyermekek örökbefogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is létezünk. De vajon hogyan lépünk be a digitális életbe, és hogyan távozunk belőle? Meddig tart ez az életünk?","shortLead":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is...","id":"20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d108c2-a1c7-4d53-ae22-7315d1b42f94","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","timestamp":"2020. május. 13. 12:15","title":"Így születünk és halunk meg digitálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","shortLead":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","id":"20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14900050-5684-4757-9151-d000d2a9fdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 12. 10:54","title":"Harminckét évvel ezelőtti homofób gyilkosság gyanúsítottját tartóztatták le Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb8c4a-ae95-461b-814f-50346ffcb8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 12. 06:47","title":"Négy újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett változata.","shortLead":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett...","id":"20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5788316b-3bb0-48fa-b091-eaf45cc77eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","timestamp":"2020. május. 11. 16:03","title":"Rákapcsoltak: csúcstelefonokba is kínál új lapkakészletet a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","shortLead":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","id":"20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe09066a-45ab-4ded-ad04-b91ef8e12756","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","timestamp":"2020. május. 11. 16:52","title":"A Momentum feltételekhez kötné, hogy Gajda Péter őrködjön a fővárosi vagyonnyilatkozatok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]