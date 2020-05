Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook peren kívül egyezett meg azokkal az egykori moderátorokkal, akik szerint a cég nem tett meg mindent a biztonságos munkavégzés érdekében.","shortLead":"A Facebook peren kívül egyezett meg azokkal az egykori moderátorokkal, akik szerint a cég nem tett meg mindent...","id":"20200513_facebook_moderator_karterites_mentalis_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177a5b4c-5383-4ebc-b68d-16f10e6affd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_facebook_moderator_karterites_mentalis_megbetegedes","timestamp":"2020. május. 13. 15:03","title":"16,9 milliárd forintnyi kártérítést fizet a moderátoroknak a Facebook, annyira durva a munkájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve bejelentett, a fejlesztéseket tíz évre meghatározó Budapest 2030 terv elkészítésének határideje már le is járt, a főváros mégis hiába kért eddig betekintést.","shortLead":"A két éve bejelentett, a fejlesztéseket tíz évre meghatározó Budapest 2030 terv elkészítésének határideje már le is...","id":"20200512_budapest_2030_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b020cc64-03cc-430f-b11d-640be613cbfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_budapest_2030_terv","timestamp":"2020. május. 12. 13:20","title":"Készül a terv Budapest jövőjéről, de a Főpolgármesteri Hivatal még nem láthatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2009-8cda-46e1-9583-3a73f764d513","c_author":"Ballai Vince, Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb kutatóintézetek is egy sziráki laboratóriumból rendelnek víruskutatásaikhoz egy különleges anyagot. Az apró fiolákban tárolt, fehér por formájában szállított monoklonális ellenanyagot egykori kísérleti egerek \"örökéletűvé\" tett sejtjei termelik. Kifejlesztője, Lukács Noémi biológus tudatosan telepítette a leszakadó térségbe elismert biotechnológiai cégét. Videóriportunk egy patinás családi házban kialakított laborból.\r

","shortLead":"A legnagyobb kutatóintézetek is egy sziráki laboratóriumból rendelnek víruskutatásaikhoz egy különleges anyagot...","id":"20200512_scicons_monoklonalis_ellenanyag_lukacs_noemi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2009-8cda-46e1-9583-3a73f764d513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b9dba8-c1ce-4fc7-992c-b49e2f1fa251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_scicons_monoklonalis_ellenanyag_lukacs_noemi","timestamp":"2020. május. 12. 20:00","title":"Kis nógrádi faluból rendelnek egy különleges anyagot a koronavírus kutatói is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","shortLead":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfafe7-e55c-4f38-b71d-bdd0926bf7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 13. 17:58","title":"A koronavírusos páciensek harmada kórházban fertőződhetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","shortLead":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","id":"20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97e2141-4d41-4a25-a0ad-6eee9fb84852","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","timestamp":"2020. május. 13. 06:35","title":"Emberkereskedelem, pénzmosás, prostitúció - két magyar férfi ellen indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","shortLead":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","id":"20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc22e873-d778-44ce-a3dc-950d4e4fd511","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","timestamp":"2020. május. 12. 11:17","title":"Néhány év alatt eltűnt a fehér gólyák negyede Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyi tárca vezetője úgy látja, hogy folytatódnak a Magyarország ellen intézett megalapozatlan, politikailag motivált támadások.\r

","shortLead":"A külügyi tárca vezetője úgy látja, hogy folytatódnak a Magyarország ellen intézett megalapozatlan, politikailag...","id":"20200512_szijjarto_peter_kulugyminiszter_level_europai_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a6028-e9a2-4c0c-a8e5-df13d6804f06","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_szijjarto_peter_kulugyminiszter_level_europai_tanacs","timestamp":"2020. május. 12. 06:23","title":"Levélben olvasott be Szijjártó az északi országok külügyminisztereinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360...","id":"20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52f814-64bb-4b14-8f82-9dc47e56ac5d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Radar360: Véleménye miatt vitték el az idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]