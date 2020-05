Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"106485c5-6e92-4cf6-b043-962fd5d1f70f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok két legyet ütnek egy csapásra, az új gázolajos motorok nagyobb dinamikát biztosítanak szerényebb károsanyag-kibocsátás mellett.","shortLead":"A bajorok két legyet ütnek egy csapásra, az új gázolajos motorok nagyobb dinamikát biztosítanak szerényebb...","id":"20200529_nem_halott_a_dizel_erosebb_es_tisztabb_motorok_a_bmwtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=106485c5-6e92-4cf6-b043-962fd5d1f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d8c31d-60a5-4973-8aaf-c4d4c4cbb530","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_nem_halott_a_dizel_erosebb_es_tisztabb_motorok_a_bmwtol","timestamp":"2020. május. 29. 07:59","title":"Nem halott a dízel: erősebb és tisztább motorok a BMW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy törvénytervezet szerint az SZFE-nek szeptember 1-ig meg kell változtatnia a működési modelljét. Az egyetem szerint a hátralévő idő „ijesztően kevés”.","shortLead":"Egy törvénytervezet szerint az SZFE-nek szeptember 1-ig meg kell változtatnia a működési modelljét. Az egyetem szerint...","id":"20200528_Szinmuveszeti_Egyetem_Alapitvany_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee28035f-9e8f-47d2-8f9d-70cda5133b43","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Szinmuveszeti_Egyetem_Alapitvany_modellvaltas","timestamp":"2020. május. 28. 13:47","title":"A Színművészeti Egyetem a sajtóból tudta meg, hogy alapítványi formában kell működnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és a védekezést.","shortLead":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és...","id":"20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7b83a-9064-4b1c-9cbd-564fb8fd4450","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 17:59","title":"Kitüntették az orvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8917b9-dd24-4c08-984a-5a60e05d787b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De azért a békés megoldást preferálják.","shortLead":"De azért a békés megoldást preferálják.","id":"20200529_Kina_nem_veti_el_Tajvan_lerohanasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8917b9-dd24-4c08-984a-5a60e05d787b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890a5036-f774-4ff6-954e-0fcff0e297eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_Kina_nem_veti_el_Tajvan_lerohanasat","timestamp":"2020. május. 29. 07:25","title":"Kína nem veti el Tajvan lerohanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4e7177-2bb7-4278-8c8f-a3a478ea3ebc","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A HVG 1990 novemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A HVG 1990 novemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk...","id":"20200528_Rendszervaltok30__Lengyel_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da4e7177-2bb7-4278-8c8f-a3a478ea3ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0188f97-56e7-4b32-a224-937a4c496b5e","keywords":null,"link":"/360/20200528_Rendszervaltok30__Lengyel_Laszlo","timestamp":"2020. május. 28. 18:00","title":"Rendszerváltók30 – Lengyel László: A tanácsadói szerep a legtöbb, amire képes és hajlandó vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban olyan nyilatkozatot tett, amely nem aratott osztatlan sikert az éttermes szakmában. ","shortLead":"Korábban olyan nyilatkozatot tett, amely nem aratott osztatlan sikert az éttermes szakmában. ","id":"20200528_Visszaszolt_Zsidai_Roy_a_Bocuse_akademia_vezetojenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af6e77b-e391-4160-af61-52736fbe2678","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Visszaszolt_Zsidai_Roy_a_Bocuse_akademia_vezetojenek","timestamp":"2020. május. 28. 12:41","title":"Zsidai Roy válaszlevélben fejtegeti, hogy pontosan mi a gondja a házhoz szállítással és a jótékony főzéssel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat – élettani paramétereket is mérhet majd az AirPods fülhallgató.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat –...","id":"20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe15aae-729d-4401-9427-1e1fe440491e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","timestamp":"2020. május. 28. 10:03","title":"Pulzust és véroxigénszintet is mérhet az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány okozta válság 2023-ig érezteti a hatását a cégeknél, a bércsökkentés már nem elegendő megoldás. Az EasyJet, a British Airways, a Virgin Atlantic és a Ryanair is lépéskényszerben van.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság 2023-ig érezteti a hatását a cégeknél, a bércsökkentés már nem elegendő megoldás...","id":"20200528_Tobb_mint_huszezer_munkahely_szunhet_meg_a_legitarsasagoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5205133-8935-4979-97b6-7bd704b8fb59","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Tobb_mint_huszezer_munkahely_szunhet_meg_a_legitarsasagoknal","timestamp":"2020. május. 28. 14:10","title":"Több mint húszezer munkahely szűnhet meg a légitársaságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]