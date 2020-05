Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","shortLead":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","id":"20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e07216-305c-477b-8378-fc697d73a849","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 31. 08:27","title":"Több mint hatmillió ember koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","id":"20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dfd619-f353-44ab-88d2-b2188b370882","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 30. 16:25","title":"Nincs strandidő a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést és a kormányzati elvonásokat próbálják így kompenzálni.","shortLead":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést...","id":"20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa771b8-db10-4345-bb17-469edb12908f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","timestamp":"2020. május. 29. 19:14","title":"Bódéváros miatt tiltakozik a budavári Fidesz - a polgármester az elvonásokat okolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Floyd halála után egy ismerős gesztus jelent meg a közösségi oldalakon.","shortLead":"George Floyd halála után egy ismerős gesztus jelent meg a közösségi oldalakon.","id":"20200529_Most_mar_ertitek_Megrazo_kep_ad_ertelmet_Colin_Kaepernick_terdelesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefdaa1-4be6-4672-ae5c-3ee58cd354e4","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Most_mar_ertitek_Megrazo_kep_ad_ertelmet_Colin_Kaepernick_terdelesenek","timestamp":"2020. május. 29. 12:41","title":"„Most már értitek?!” Megrázó kép ad értelmet Colin Kaepernick térdelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200531_spacex_demo2_vodafone_red_korlatlan_mobilnet_digimobil_0_forint_tiktok_ertekelesek_fold_magneses_mezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e869ab-a6f5-4777-a7d9-7a359170621d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_spacex_demo2_vodafone_red_korlatlan_mobilnet_digimobil_0_forint_tiktok_ertekelesek_fold_magneses_mezo","timestamp":"2020. május. 31. 12:03","title":"Ez történt: 9%-kal gyengült a Föld mágneses mezeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új egyházközösségek szervezői is kaphatnak a pénzből.","shortLead":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új...","id":"20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162131c4-7d49-46a0-8dc3-9722fd292390","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","timestamp":"2020. május. 29. 17:49","title":"Megduplázza a vidéki papok támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne a műalkotásokkal kapcsolatos kuriózum.","shortLead":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne...","id":"202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08563db-134d-4f64-a9a2-049587ba6ee7","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","timestamp":"2020. május. 30. 11:15","title":"Freud asszisztense kutyája volt, Einstein kigyógyította papagáját egy traumából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8481af50-daf3-4c3e-95d8-25b58e780250","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május elején több eszközt is bemutatott a Microsoft, közöttük egy vezeték nélküli fülhallgatót, a Surface Earbudsot. Úgy tűnik, ez utóbbi nem sikerült százszázalékosra, és ezt a gyártó is elismeri.","shortLead":"Május elején több eszközt is bemutatott a Microsoft, közöttük egy vezeték nélküli fülhallgatót, a Surface Earbudsot...","id":"20200530_microsoft_surface_earbuds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8481af50-daf3-4c3e-95d8-25b58e780250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efef19a-0063-4f9b-a450-02fcb27731ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_microsoft_surface_earbuds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_hiba","timestamp":"2020. május. 30. 13:03","title":"A Microsoft is elismeri, van egy kis gond vezeték nélküli fülesével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]