Szabolcsban átlagosan 176 ezret, a fővárosban 317 ezret keresnek

[{"available":true,"c_guid":"4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Christian Cardona volt máltai gazdasági miniszter 350 ezer eurót (122 millió forint) fizetett Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkosáért - közölte hétfőn Melvin Theuma az ügyben illetékes bíróság előtt tett tanúvallomásában.","shortLead":"Christian Cardona volt máltai gazdasági miniszter 350 ezer eurót (122 millió forint) fizetett Daphne Caruana Galizia...","id":"20200601_Egy_volt_maltai_miniszter_is_fizetett_Daphne_Caruana_Galizia_ujsagiro_meggyilkolasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4929fe5a-159d-4494-a984-dfedad14e4c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Egy_volt_maltai_miniszter_is_fizetett_Daphne_Caruana_Galizia_ujsagiro_meggyilkolasaert","timestamp":"2020. június. 01. 21:02","title":"Egy volt máltai miniszter is fizetett Daphne Caruana Galizia újságíró meggyilkolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","shortLead":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","id":"20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a6f5b-a2d3-428d-a9e9-e9c7fe527775","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","timestamp":"2020. június. 02. 18:33","title":"Majdnem a negyedére csökkent tavaly a Mészáros-gyerekek cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt a tüntetőket lőtték az egyenruhások.","shortLead":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt...","id":"20200602_louisville_rendorok_george_floyd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf5d877-3a9b-43f8-86dd-9d842784d132","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_louisville_rendorok_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 11:05","title":"Egy étterem-tulajdonost lőttek agyon a rendőrök Louisville-ben, a teste fél napig hevert az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Három szóval elintézték.","shortLead":"Három szóval elintézték.","id":"20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2164b870-dbc7-474e-8156-4dd31e253482","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","timestamp":"2020. június. 03. 10:52","title":"Törvényesítik az átláthatatlan költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kezdődik a vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről, Vuhanban 300 új fertőzöttet találtak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kezdődik a vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről, Vuhanban 300 új fertőzöttet találtak. A hvg360 reggeli...","id":"20200603_Radar360_A_tuntetokkel_vannak_az_amerikaiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd53a63e-e0ef-47e7-913a-2d92df649799","keywords":null,"link":"/360/20200603_Radar360_A_tuntetokkel_vannak_az_amerikaiak","timestamp":"2020. június. 03. 08:00","title":"Radar360: A tüntetőkkel vannak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi legveszélyesebb kirohanását.","shortLead":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi...","id":"20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df615f56-eee4-4233-8d74-667bc9d33c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","timestamp":"2020. június. 03. 09:20","title":"Távozik a Facebooktól Zuckerberg két embere a Trump-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6707dfe1-7276-4283-a33b-8d1e64166ef9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vadállat-kereskedelem és más emberi tevékenységek hatásai felgyorsították a szárazföldi gerincesek kipusztulásának folyamatát: több száz faj már kihalt és jóval több áll a kihalás szélén – állapította meg a Stanford Egyetem tudósai vezette kutatócsoport legújabb tanulmányában.","shortLead":"A vadállat-kereskedelem és más emberi tevékenységek hatásai felgyorsították a szárazföldi gerincesek kipusztulásának...","id":"20200603_allatok_kihalas_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6707dfe1-7276-4283-a33b-8d1e64166ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e4c6af-7c02-4c14-a9b0-5d4d334ac8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_allatok_kihalas_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2020. június. 03. 09:40","title":"Felgyorsult a kihalás: 20 éven belül annyi állat tűnhet el a Földről, mint a XX. században összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi Tienanmen téri tüntetés vérbe fojtásának évfordulója alkalmából rendeznek minden évben.","shortLead":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi...","id":"20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b5746-2c3a-4f4e-9d74-c5e02f4f4e4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","timestamp":"2020. június. 01. 16:06","title":"Megtört a 30 éves hagyomány – betiltották a Tienanmen-megemlékezést Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]