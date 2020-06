Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának Budapestre.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának...","id":"20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1685d3a2-1954-4b89-a59d-2c9010e8f890","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","timestamp":"2020. június. 19. 09:57","title":"Ne higgyük, hogy máris visszatérnek Budapestre a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1710aef8-60ce-4025-ba46-fc6da497fdc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tömegek érkeztek gyertyákkal a Hajós Alfréd Sportuszodához, hogy Benedek Tiborra emlékezzenek.","shortLead":"Tömegek érkeztek gyertyákkal a Hajós Alfréd Sportuszodához, hogy Benedek Tiborra emlékezzenek.","id":"20200618_benedek_tibor_gyertyagyujtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1710aef8-60ce-4025-ba46-fc6da497fdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca1a0ce-513e-4b10-80b6-c4461fdc2ec2","keywords":null,"link":"/elet/20200618_benedek_tibor_gyertyagyujtas","timestamp":"2020. június. 18. 20:51","title":"Így emlékeztek Benedek Tiborra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak miatt az Egyesült Államokban hetek óta zajló tüntetéssorozat adja. Bryan Adams gépén lapult évekig, most könnyen himnusszá válhat.","shortLead":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak...","id":"20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1034d360-afef-4634-b61f-202095ca7fa8","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","timestamp":"2020. június. 19. 10:09","title":"Félelmetesen aktuális a fiókból előkerült Aretha Franklin-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Amíg a kormány elméletileg leváltható választások útján, addig demokráciában élünk – hajtogatják tíz éve az egyrészt-másrészt között egyensúlyozó politológusok. Kérdés, hogy szabad választásnak minősíthető-e az az esemény, amelyen annyi esély sincs a kormányt leváltani, mint nyerni a lottón. A német alkotmánybíróság szerint nem. Vélemény.","shortLead":"Amíg a kormány elméletileg leváltható választások útján, addig demokráciában élünk – hajtogatják tíz éve...","id":"202025_egyreszt_masreszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa93107-aac5-48f4-b54e-bf5747daa679","keywords":null,"link":"/360/202025_egyreszt_masreszt","timestamp":"2020. június. 19. 15:00","title":"Ónody Gomperz: A lottóötös és a kormányváltás esélye a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bb9f48-7cb3-44c8-8248-d0943a593ada","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A középkategóriás modell legolcsóbb változata 16,7 millió forintba kerül.","shortLead":"A középkategóriás modell legolcsóbb változata 16,7 millió forintba kerül.","id":"20200619_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_eosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bb9f48-7cb3-44c8-8248-d0943a593ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d25b848-e750-4302-91c8-f4a8c6c65998","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_eosztaly","timestamp":"2020. június. 19. 07:59","title":"Magyarországon a megújult Mercedes E-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a2ffbd-9d77-4f29-b3fd-5d35579f4844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ütős csomagot állított össze az akciós játékpakkjairól ismert Humble Bundle. Vásárlásukkal ezúttal a faji kirekesztés elleni küzdelmet támogathatják a felhasználók.","shortLead":"Újabb ütős csomagot állított össze az akciós játékpakkjairól ismert Humble Bundle. Vásárlásukkal ezúttal a faji...","id":"20200619_humble_bundle_rasszizmus_jotekonysag_fight_for_racial_justice_bundle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a2ffbd-9d77-4f29-b3fd-5d35579f4844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3da48f7-9c95-4e93-ad5d-ca6212811884","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_humble_bundle_rasszizmus_jotekonysag_fight_for_racial_justice_bundle","timestamp":"2020. június. 19. 19:03","title":"Nem elírás: 383 000 forint helyett 9600 forintért tölthet le 50 játékot, és még jót is tesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezérigazgatója, Váradi József szerint átrendeződés várható a légitársaságok piacán.","shortLead":"A cég vezérigazgatója, Váradi József szerint átrendeződés várható a légitársaságok piacán.","id":"20200619_Elad_es_vesz_is_uj_gepeket_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f47d1-9ef9-4973-8bc5-dd149d85f710","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_Elad_es_vesz_is_uj_gepeket_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. június. 19. 08:08","title":"Új gépeket vesz a Wizz Air, több munkatársat is visszavesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dba112-8add-4588-af8a-d343295736f2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A könnyítéseknek köszönhetően áprilisban történelmi rekordot döntött a csomagküldő és internetes kiskereskedelem.","shortLead":"A könnyítéseknek köszönhetően áprilisban történelmi rekordot döntött a csomagküldő és internetes kiskereskedelem.","id":"20200619_Ismet_be_kell_majd_jelenteni_a_hazhozszallitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33dba112-8add-4588-af8a-d343295736f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d9ea0-7f07-4112-9a4a-2abf12acc37b","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_Ismet_be_kell_majd_jelenteni_a_hazhozszallitast","timestamp":"2020. június. 19. 14:38","title":"Ismét be kell majd jelenteni a házhozszállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]