[{"available":true,"c_guid":"8bb409f6-053b-4645-b4c0-6356be8dcc2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jean Kennedy Smith 92 éves volt.","shortLead":"Jean Kennedy Smith 92 éves volt.","id":"20200618_kennedy_elnok_testver_jean_kennedy_smith","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb409f6-053b-4645-b4c0-6356be8dcc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60586736-654a-4b86-bc9f-848e5b827cf4","keywords":null,"link":"/elet/20200618_kennedy_elnok_testver_jean_kennedy_smith","timestamp":"2020. június. 18. 21:50","title":"Meghalt Kennedy elnök legfiatalabb húga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szél Bernadett kérdéseket intézett a Paks II.-es beruházásért felelős miniszternek, pontos válaszokat ugyan nem kapott, de így is kiderült, hogy a hónap végéig beadják a létesítési engedélykérelmet.","shortLead":"Szél Bernadett kérdéseket intézett a Paks II.-es beruházásért felelős miniszternek, pontos válaszokat ugyan nem kapott...","id":"20200619_paks_II_letesitesi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e54657a-26f5-4cf0-8d10-02c0512a20e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_paks_II_letesitesi_engedely","timestamp":"2020. június. 19. 17:45","title":"Hamarosan benyújtják az egyik legfontosabb engedélykérelmet a Paks II.-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A turizmus komoly veszteségeket szenvedett el az elmúlt hónapokban, amelyek nem múlnak el nyomtalanul - véli Indra Dániel, a KPMG igazgatója.","shortLead":"A turizmus komoly veszteségeket szenvedett el az elmúlt hónapokban, amelyek nem múlnak el nyomtalanul - véli Indra...","id":"20200620_Mar_nem_lesz_eleg_azt_uzenni_hogy_a_szalloda_tiszta_azt_is_hozza_kell_tenni_hogy_virusmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207f0168-cd13-4255-af32-e5d9467fdf4c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_Mar_nem_lesz_eleg_azt_uzenni_hogy_a_szalloda_tiszta_azt_is_hozza_kell_tenni_hogy_virusmentes","timestamp":"2020. június. 20. 16:09","title":"“Már nem lesz elég azt üzenni, hogy a szálloda tiszta, azt is hozzá kell tenni, hogy vírusmentes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dba112-8add-4588-af8a-d343295736f2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A könnyítéseknek köszönhetően áprilisban történelmi rekordot döntött a csomagküldő és internetes kiskereskedelem.","shortLead":"A könnyítéseknek köszönhetően áprilisban történelmi rekordot döntött a csomagküldő és internetes kiskereskedelem.","id":"20200619_Ismet_be_kell_majd_jelenteni_a_hazhozszallitast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33dba112-8add-4588-af8a-d343295736f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d9ea0-7f07-4112-9a4a-2abf12acc37b","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_Ismet_be_kell_majd_jelenteni_a_hazhozszallitast","timestamp":"2020. június. 19. 14:38","title":"Ismét be kell majd jelenteni a házhozszállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813f625e-9666-4be3-bec4-b777c583d7b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórházakban is alkalmazható robotok egy fejlettebb változatának tűnik az a szerkezet, amelyet idővel páciensek közelébe engednének az orvosok. Nem gyógyszert adagol, sebet varr.","shortLead":"A kórházakban is alkalmazható robotok egy fejlettebb változatának tűnik az a szerkezet, amelyet idővel páciensek...","id":"20200619_sebvarras_korhazi_robot_sebesz_motion2vec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813f625e-9666-4be3-bec4-b777c583d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff393f2-e4a8-4e6c-ad02-91d684fbb499","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_sebvarras_korhazi_robot_sebesz_motion2vec","timestamp":"2020. június. 19. 11:03","title":"Megnézett 78 műtétet videón, úgy tanult meg sebet összevarrni egy kórházi robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e179c0-a930-40f8-ac92-1ed9c5d74374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz-harmincmilliárdosra taksálta a hídfelújítás költségeit a főpolgármester.\r

\r

","shortLead":"Húsz-harmincmilliárdosra taksálta a hídfelújítás költségeit a főpolgármester.\r

\r

","id":"20200619_Tizmilliardot_szeretne_Karacsony_a_Lanchidra_a_kormanytol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e179c0-a930-40f8-ac92-1ed9c5d74374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1cb9a3-d8b1-4b58-9bde-a74ff71875cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Tizmilliardot_szeretne_Karacsony_a_Lanchidra_a_kormanytol","timestamp":"2020. június. 19. 21:11","title":"Tízmilliárdot szeretne Karácsony a Lánchídra a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"További vitákra van szükség a koronavírus-válság utáni fellendülést szolgáló helyreállítási alapról, ezért júliusban személyesen folytatják erről az egyeztetést az uniós tagállamok vezetői. Erre jutottak a pénteki videokonferenciás EU-csúcson. Vannak még vitás kérdések a 2021 utáni hosszú távú keretköltségvetés ügyében is. Mindkettőre júliusban térnek vissza.","shortLead":"További vitákra van szükség a koronavírus-válság utáni fellendülést szolgáló helyreállítási alapról, ezért júliusban...","id":"20200619_Szemelyesen_is_vitazni_akarnak_az_unios_vezetok_a_helyreallitasi_alaprol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67919bda-f261-4104-a3cf-6840c91f236b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Szemelyesen_is_vitazni_akarnak_az_unios_vezetok_a_helyreallitasi_alaprol","timestamp":"2020. június. 19. 17:40","title":"EU-csúcs: nincs megegyezés az uniós kármentésről, júliusban folytatódnak a tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának Budapestre.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának...","id":"20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1685d3a2-1954-4b89-a59d-2c9010e8f890","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","timestamp":"2020. június. 19. 09:57","title":"Ne higgyük, hogy máris visszatérnek Budapestre a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]