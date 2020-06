Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, amiért jókora kárt okozott egy 5G-s telefonpóznában. A 47 éves Michael Whitty azért tette, amit, mert azt olvasta a neten, hogy az 5G miatt alakult ki a koronavírus.","shortLead":"Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, amiért jókora kárt okozott egy 5G-s telefonpóznában. A 47 éves Michael...","id":"20200610_gyujtogatas_5g_mobiltorony_egyesult_kiralysag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e76b24-0d56-49cb-aa68-f54e51a73b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_gyujtogatas_5g_mobiltorony_egyesult_kiralysag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 10. 12:03","title":"Felgyújtott egy 5G-s mobiltornyot, mert azt hitte, amiatt alakult ki a világjárvány – 3 év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2f2b75-01e4-4bf9-b474-06199347098d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átmenetileg elvesztette a látását Christopher Frierson, akit a rendőrök annak ellenére megtámadtak, hogy megmutatta a sajtóigazolványát.","shortLead":"Átmenetileg elvesztette a látását Christopher Frierson, akit a rendőrök annak ellenére megtámadtak, hogy megmutatta...","id":"20200609_Egy_dokumentumfilmes_rogzitette_ahogy_a_rendorok_gazsprayvel_megvakitottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2f2b75-01e4-4bf9-b474-06199347098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ce7f8-f798-4f9c-b303-3164aaecc35a","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Egy_dokumentumfilmes_rogzitette_ahogy_a_rendorok_gazsprayvel_megvakitottak","timestamp":"2020. június. 09. 11:04","title":"Egy dokumentumfilmes rögzítette, ahogy a rendőrök gázspray-vel elvakították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Lassan véget ér a koronavírus-járvány első hulláma, de az adatok továbbra is azt mutatják, hogy a kelet-európai országok több szempontból is sikeresebben kezelték az egészségügyi válságot, mint Nyugat-Európa. A feltételezett okok között az időben bevezetett korlátozó intézkedések mellett az is szerepel: Európa keleti felén az emberek pontosan tisztában vannak vele, milyen borzalmas állapotban van az egészségügy, így mindent hajlandók megtenni, hogy elkerüljék a katasztrófát. A legfontosabb kérdés mégis az, hogy a viszonylagos siker miatt a térségben komolyan veszik-e az októberre várt második hullámot. ","shortLead":"Lassan véget ér a koronavírus-járvány első hulláma, de az adatok továbbra is azt mutatják, hogy a kelet-európai...","id":"20200609_koronavirust_Kelet_Europa_jarvanykezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3c8227-f541-4556-a82d-c1b6bd6d68a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirust_Kelet_Europa_jarvanykezeles","timestamp":"2020. június. 09. 06:30","title":"Miért kezelte jobban a koronavírust Kelet-Európa, és mire lesz ez elég a második hullámban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","shortLead":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","id":"20200610_elfujta_a_szel_hbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a9740-ba70-4179-80c6-d7b05e522ec4","keywords":null,"link":"/elet/20200610_elfujta_a_szel_hbo","timestamp":"2020. június. 10. 11:04","title":"A HBO Max levette az Elfújta a szélt, mert rasszistán ábrázol szereplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","shortLead":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","id":"20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189b46d8-3932-43d7-94b3-f3e439464b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","timestamp":"2020. június. 09. 11:21","title":"Csak 100 km/h az elektromos Fiat Ducato végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","shortLead":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","id":"20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a038cc08-13eb-438b-b656-dd6c1c071865","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","timestamp":"2020. június. 09. 09:48","title":"Meghalt a Pointer Sisters énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét regenerálnák.\r

","shortLead":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét...","id":"20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d8c3f0-f349-4222-a051-e82f0b577d4b","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","timestamp":"2020. június. 10. 16:15","title":"Őssejt-beültetéssel javítanának Michael Schumacher állapotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK megszavaztatja a budapesti sofőröket. ","shortLead":"A BKK megszavaztatja a budapesti sofőröket. ","id":"20200609_taxi_fix_tarifa_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65b32a8-5a60-4002-8cef-391a6df3a3b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_taxi_fix_tarifa_Budapest","timestamp":"2020. június. 09. 08:05","title":"Hozzányúlhatnak a taxisok fix tarifájához, akár teljesen el is törölhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]