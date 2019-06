Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Falusi csok: senki sem akar falura költözni, de legalább emelkedtek az ingatlanárak
A szórás még így is nagy: Békésben 1-2 millió forintért is lehet házat venni, a Balatonnál ennyibe kerül egy négyzetméter.
2019. június. 25. 10:08

Figyelem: akármikor összefuthat a budapesti utcákon Scarlett Johanssonnal
A fővárosban forgat.
2019. június. 25. 14:46 ","shortLead":"A fővárosban forgat. ","id":"20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e52e84-76f1-408c-b17f-48278aeabfa8","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","timestamp":"2019. június. 25. 14:46","title":"Figyelem: akármikor összefuthat a budapesti utcákon Scarlett Johanssonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4052558-603c-43da-b77c-5e2264fdf4ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egészen 1971-be visszarepítő patika állapotú élményautónak alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Az egészen 1971-be visszarepítő patika állapotú élményautónak alaposan megkérik az árát. ","id":"20190624_24_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_ladanak_latszo_sportauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4052558-603c-43da-b77c-5e2264fdf4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb182aa-2484-4cb6-8935-b345078e70ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_24_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_ladanak_latszo_sportauto","timestamp":"2019. június. 24. 06:41","title":"24 millió forintért várja új gazdáját ez a Ladának látszó élményautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább egy héten keresztül tombolni - mit tombolni, őrjöngeni - fog a kánikula Európa-szerte: a hőmérséklet több országban is 40 fok körül alakul majd, amit azonban a magas páratartalom miatt még forróbbnak fogunk érezni. A pokolban nincs ilyen meleg: elviselhetetlen hőség lesz Európa nagy részén szerdától
Legalább egy héten keresztül tombolni - mit tombolni, őrjöngeni - fog a kánikula Európa-szerte: a hőmérséklet több országban is 40 fok körül alakul majd, amit azonban a magas páratartalom miatt még forróbbnak fogunk érezni.
2019. június. 25. 14:02

Elárulta az erdélyi gróf, mivel tölti náluk az időt Károly herceg
A brit trónörökös minden tavasszal meglátogatja távoli rokonát.
2019. június. 25. 10:37 Vagy éppen az, ha péntek esti botránya után mégis megválasztják az Egyesült Királyság új miniszterelnökének.","shortLead":"Egy kiborított vörösbor és egy elfajuló veszekedés lehet a veszte Boris Johnsonnak. Boris Johnson és a kannibál orgiák: kiheverheti még a botrányt a Brexit főalakja?
Egy kiborított vörösbor és egy elfajuló veszekedés lehet a veszte Boris Johnsonnak. Vagy éppen az, ha péntek esti botránya után mégis megválasztják az Egyesült Királyság új miniszterelnökének.
2019. június. 24. 17:50

A szocialisták szerint is meg akarják szüntetni a nyugdíjasok szociális üdültetését
Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.
2019. június. 25. 14:26 Védelem, titkosítás, újrahasznosítás – ezt üzeni most az Apple az iPhone-okról
Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple módszereit dicsérik, de persze ezek is az iPhone-hoz kapcsolhatók.
2019. június. 25. 17:33