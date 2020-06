Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd433b15-f853-4a44-8632-13cb696f8b2f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egy évtizede tartó harc újabb fejezetéhez érkezünk a magyarországi italpiacon, ha elfogadja az Országgyűlés a kereskedelmi törvény módosítását, amely a multik hegemóniáját hivatott letörni. ","shortLead":"Egy évtizede tartó harc újabb fejezetéhez érkezünk a magyarországi italpiacon, ha elfogadja az Országgyűlés...","id":"20200627_sor_udito_kizarolagossag_torvenyjavaslat_kisuzemi_sor_italpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd433b15-f853-4a44-8632-13cb696f8b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc55da4-9895-431f-9320-df76aadd7455","keywords":null,"link":"/kkv/20200627_sor_udito_kizarolagossag_torvenyjavaslat_kisuzemi_sor_italpiac","timestamp":"2020. június. 27. 07:00","title":"Régi harcot indított újra a sörgyártók ellen Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia légitársaság megvált mind a 10 óriásgéptől. ","shortLead":"A francia légitársaság megvált mind a 10 óriásgéptől. ","id":"20200627_Elbucsuzott_A380as_flottajatol_az_Air_France","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1550a519-731f-4f41-a749-658b8b231d62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Elbucsuzott_A380as_flottajatol_az_Air_France","timestamp":"2020. június. 27. 15:35","title":"Elbúcsúzott A380-as flottájától az Air France – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Júliusban jöhet az újabb vágás, ami után Virág Barnabás szerint majd meg kell állni.","shortLead":"Júliusban jöhet az újabb vágás, ami után Virág Barnabás szerint majd meg kell állni.","id":"20200626_kamatcsokkentes_mnb_virag_barnabas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4533067-ca22-4d5d-a453-74cbcdf6975f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_kamatcsokkentes_mnb_virag_barnabas","timestamp":"2020. június. 26. 09:10","title":"Újabb kamatcsökkentést lengetett be a jegybank alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e092f9-2c65-4e5b-9c13-9b988332ebff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 82 éves Carlos Bilardo egy idősek otthonában betegedett meg. ","shortLead":"A 82 éves Carlos Bilardo egy idősek otthonában betegedett meg. ","id":"20200627_Koronavirus_vilagbajnok_argentin_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35e092f9-2c65-4e5b-9c13-9b988332ebff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04748418-efc0-4c95-9449-89dbcc32ad36","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Koronavirus_vilagbajnok_argentin_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. június. 27. 14:57","title":"Koronavírusos a világbajnok argentin válogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta a német kancellár szokásos szombati videóüzenetében.","shortLead":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta...","id":"20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb09860-3c06-4c0c-8e5b-34cbf8bbabf8","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","timestamp":"2020. június. 27. 16:04","title":"Merkel a koronavírusról: Vegyék komolyan, mert komoly!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi intézményben végigsöpört a koronavírus-járvány.","shortLead":"A fővárosi intézményben végigsöpört a koronavírus-járvány.","id":"20200627_Nyomozast_rendeltek_el_a_Pesti_ut_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf8095e-fd96-4c04-9c9a-fd0846b05775","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Nyomozast_rendeltek_el_a_Pesti_ut_idosotthonban","timestamp":"2020. június. 27. 16:54","title":"Nyomozást rendeltek el a Pesti út idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed65a66-b921-4ba6-8458-65fd4a2a6e01","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente nagyjából hárman iratkoznak be a képzésre az országban.","shortLead":"Évente nagyjából hárman iratkoznak be a képzésre az országban.","id":"20200626_Nindzsa_szakon_adtak_egyetemi_diplomat_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed65a66-b921-4ba6-8458-65fd4a2a6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d4e80a-e624-4588-92ec-c2180606a47d","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nindzsa_szakon_adtak_egyetemi_diplomat_Japanban","timestamp":"2020. június. 26. 20:27","title":"Nindzsa szakon adtak egyetemi diplomát Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon vontatottan a korrupciós büntetőügyek. Hadházy egyebek mellett elárulja, lát-e reális esélyt arra, hogy a miniszterelnök, vagy Mészáros Lőrinc gazdagodásával kapcsolatban vizsgálat induljon, s azt is, hogy leszotyizhatja-e Polt Péter fejét Orbán Viktor.","shortLead":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon...","id":"20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2e7f2-7a35-4498-89c8-9778bd4e2ab8","keywords":null,"link":"/360/20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","timestamp":"2020. június. 25. 19:00","title":"\"Kérdés, hogy le lehet-e váltani a kormányt, vagy forradalom kell\" – Hadházy Ákos a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]