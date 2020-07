Miről folyt a szó azon az ebéden az Élysée palotában, melyet Nicolas Sarkozy akkori elnök adott Katar emírjének tiszteletére 2010-ben, és amelyen Michel Platini is jelen volt? Ez iránt érdeklődik a korrupcióellenes ügyészség, amely tavaly rövid időre őrizetbe is vetette Michel Platinit. A sajtó ugyanis megírta - és nemcsak Franciaországban -, hogy a futballbolond Sarkozy elnök leboltolt Katar emírjével. Miért? Mert pénzügyi gondokkal küzdött Sarkozy kedvenc csapata, a Paris Saint Germain. Katar dúsgazdag emírje vállalta, hogy megveszi a csapatot, de cserébe ő is kért valamit: a futball-világbajnokságot Katarnak 2022-ben.

2010-ben, amikor az üzlet megköttetett, Katar szerepe a világ futballéletében minimális volt. Ezért kellett Platini, aki korrupt afrikai és karibi sportvezetők segítségével el is érte, hogy Katar emírje meg is kapja azt, amit elvárt a PSG támogatásáért cserébe. Igaz, Platini belebukott ebbe és néhány más korrupciós ügybe. Svájcban továbbra is nyomoznak ellene. Mégis miért tette? - kérdezték a bukás után a futball legendát. "Az ember nehezen mond nemet a francia elnöknek" - válaszolta Platini.

Miért került a képbe most Macron elnök?

A Mediapart portál birtokába jutottak olyan dokumentumok, melyek szerint a francia elnök megígérte Michel Platininek: segít neki kikeveredni a csávából.

"Macron imádja a focit. Beszélj vele!" - mondta Platininek a Radio France sportrovatának vezetője. Hármasban aztán együtt is ebédeltek az Élysée palotában - bár ez nem szerepelt az elnök hivatalos programjában. "Csak a futballról volt szó, jogi problémákba senki nem ment bele" - nyilatkozta a Radio France sportrovatának vezetője. Az Élysée palotában pedig annyit mondott a szóvivő: Macron elnök tudja, hogy nem befolyásolhatja az igazságszolgáltatást.

Csakhogy más derül ki a Mediapart birtokába került hangdokumentumokból. Ezekben Michel Platini azzal henceg, hogy Macron elnök megígérte: segít neki kikecmeregni a kínos helyzetből. Az ígéret szép szó, most kellene teljesíteni - jelentette ki Platini egy barátjának. Itt tart most az ügy, melyről részletesen beszámol az állami forrásból finanszírozott, közszolgálati RFI.