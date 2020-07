Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Középiskolás diákok, az iskola buszok sofőrjei, kirúgott olajipar dolgozók szorgoskodnak a mezőgazdasági gépeken az Egyesült Államokban, ahova ilyenkor általában vendégmunkások ezrei érkeznek. Csakhogy a Covid19-járvány és Donald Trump szigora miatt most nem jönnek.","shortLead":"Középiskolás diákok, az iskola buszok sofőrjei, kirúgott olajipar dolgozók szorgoskodnak a mezőgazdasági gépeken...","id":"20200704_usa_mezogazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201e66a-e48a-4292-a618-5b62b328f46a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_usa_mezogazdasag","timestamp":"2020. július. 04. 08:35","title":"Az USA-ban szinte könyörögnek a vendégmunkásoknak, hogy jöjjenek, ha tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","shortLead":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","id":"20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4236e15-b4be-4af6-969f-0aa2b5675cbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","timestamp":"2020. július. 04. 08:33","title":"Trump: nem hagyjuk az amerikai forradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédség megmutatta az egyik Németországban gyártott harckocsit, amit nemsokára Magyarországra szállítanak.","shortLead":"A honvédség megmutatta az egyik Németországban gyártott harckocsit, amit nemsokára Magyarországra szállítanak.","id":"20200703_honvedseg_leopard2a4_tank_harckocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0bf714-ad35-48b5-8109-810528aaffdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_honvedseg_leopard2a4_tank_harckocsi","timestamp":"2020. július. 03. 17:34","title":"Megmutatta a honvédség az első magyar Leopard tankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán határában.","shortLead":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán...","id":"20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f825c45-899f-4508-abaa-4a04d7a60bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","timestamp":"2020. július. 03. 15:45","title":"Életfogytiglani fegyházra ítélték az újhartyáni gyilkossággal vádolt volt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c2437-91d3-40c3-a469-c7116a59df74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Balatonakali, Balatonkenese és Balatonudvari bizonyos feltételekkel 25 évre ingyenes használatba kapta a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) tulajdonában lévő közforgalmú kikötőjét - közölte Koncz Imre, Balatonakali polgármestere az MTI-vel szombaton.","shortLead":"Balatonakali, Balatonkenese és Balatonudvari bizonyos feltételekkel 25 évre ingyenes használatba kapta a Balatoni...","id":"20200704_balaton_kikoto_bahart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1c2437-91d3-40c3-a469-c7116a59df74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99554247-8888-4373-9194-1f85f00b1e9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_balaton_kikoto_bahart","timestamp":"2020. július. 04. 21:13","title":"Három balatoni önkormányzat kapott kikötőt a Baharttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","shortLead":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","id":"20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd3748-81f8-4bde-9c3f-a91196e73ce6","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","timestamp":"2020. július. 05. 12:51","title":"Ahogy bejött a kánikula, lezárták a gárdonyi szabadstrandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem sérült meg senki, a rendőrség viszont előállított nyolc személyt.","shortLead":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem...","id":"20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771136e8-9e4c-4233-bd50-4e4bb2f86904","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","timestamp":"2020. július. 04. 21:17","title":"A gázpisztoly is előkerült Szentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település polgármestere.","shortLead":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település...","id":"20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc8b08-223e-4ecb-b14b-2f3bb2218888","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","timestamp":"2020. július. 04. 16:38","title":"Medvepánik a nógrádi Bercelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]