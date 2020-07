Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kaliforniában, Floridában és Texasban lassan tarthatatlanná válik a helyzet.","shortLead":"Kaliforniában, Floridában és Texasban lassan tarthatatlanná válik a helyzet.","id":"20200708_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa36720c-940c-4d56-902a-65ce08f4b3c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 08. 17:48","title":"Több mint 60 ezren fertőződtek meg egy nap alatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d000a9e-5e00-4f4e-84f5-330981cf5130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De ha kollégákkal utazik együtt, nem rakja be a Slayer albumát.","shortLead":"De ha kollégákkal utazik együtt, nem rakja be a Slayer albumát.","id":"20200709_varga_rock_metal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d000a9e-5e00-4f4e-84f5-330981cf5130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e6e907-4ffb-4937-bde7-6cc16a0c25fb","keywords":null,"link":"/elet/20200709_varga_rock_metal","timestamp":"2020. július. 09. 12:06","title":"Varga Mihály: Ha valaki megharagszik rám azért, mert rockot vagy metált hallgatok, azt csókoltatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32d4db5-c54c-46f8-b024-8955a73998a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rövid ideig élt csak a kanizsai SOTP felirat testvére Győrben. ","shortLead":"Rövid ideig élt csak a kanizsai SOTP felirat testvére Győrben. ","id":"20200707_Kijavitottak_Gyorben_a_furcsa_Buszsav_feliratot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d32d4db5-c54c-46f8-b024-8955a73998a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da9e266-b20f-4a77-b7eb-8c6171a9f210","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Kijavitottak_Gyorben_a_furcsa_Buszsav_feliratot","timestamp":"2020. július. 07. 12:44","title":"Gyorsan kijavították a furcsára sikerült buszsávfelfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54752246-0c9c-42c7-9de6-54bed58379f7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk második része azt mutatja be, ahogyan a szerző első alkalommal találkozik a neonáci mozgalommal, pontosabban annak egy szereplőjével.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200707_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__2_resz_Feher_hatalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54752246-0c9c-42c7-9de6-54bed58379f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226325bb-b896-4efb-b4a0-56839a9fbafb","keywords":null,"link":"/360/20200707_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__2_resz_Feher_hatalom","timestamp":"2020. július. 07. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 2. rész, „Fehér hatalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c38698-3aeb-422b-b3f6-a420a5c7694d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó lehetővé tette, hogy lényegében bármilyen színű autót lehessen rendelni tőlük.","shortLead":"A stuttgarti gyártó lehetővé tette, hogy lényegében bármilyen színű autót lehessen rendelni tőlük.","id":"20200707_Mostantol_furgonkekben_vagy_akar_az_1950es_evekben_hasznalt_szinben_is_lehet_luxus_Mercedest_rendelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98c38698-3aeb-422b-b3f6-a420a5c7694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8aeda4-f52c-4b69-9824-3ca3d8afbffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Mostantol_furgonkekben_vagy_akar_az_1950es_evekben_hasznalt_szinben_is_lehet_luxus_Mercedest_rendelni","timestamp":"2020. július. 07. 15:43","title":"Mostantól akár az 1950-es években használt színben is lehet luxus Mercedest rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész tudja, miről beszél, maga is koronavírusos volt.","shortLead":"A színész tudja, miről beszél, maga is koronavírusos volt.","id":"20200707_Tom_Hanks_maszk_koronavrus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8709df3-4a1a-413b-8b49-4656714d6faf","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Tom_Hanks_maszk_koronavrus","timestamp":"2020. július. 07. 16:02","title":"Tom Hanks nem tiszteli azokat, akik nem viselnek maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","shortLead":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","id":"20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c459f9d-b2ed-4945-9686-cfa13c7a5773","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","timestamp":"2020. július. 08. 20:57","title":"Merkel: Akkor is szóvá tesszük a jogállamiság csorbulását, ha Orbán Viktorról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az önkormányzatokra tolja az Airbnb szabályozását a kormány. Merkel Orbánról is beszélt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az önkormányzatokra tolja az Airbnb szabályozását a kormány. Merkel Orbánról is beszélt. A hvg360 reggeli...","id":"20200709_Radar360_Merkel_szova_tette_a_magyar_helyzetet_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0316996-0093-40e4-a926-644e935e6037","keywords":null,"link":"/360/20200709_Radar360_Merkel_szova_tette_a_magyar_helyzetet_az_EPben","timestamp":"2020. július. 09. 07:42","title":"Radar360: Megugrott az államháztartási hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]