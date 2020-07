Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek hitelfelvételt.","shortLead":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek...","id":"20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc67c38-a37b-46b6-afa1-7c0a715501ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","timestamp":"2020. július. 08. 19:05","title":"Márki-Zay Péter: Ötmilliárdot vett el Hódmezővásárhelytől a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50bdb58-d8bb-4663-8197-544bddb87fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite-ot és az Unreal Engine grafikus játékvezérlőt is fejlesztő Epic Gamesből csípett ki egy kis részesedést a Sony. A játék és a fejlesztéshez használatos technológia közül utóbbi lehet fontosabb a PlayStation gyártójának.","shortLead":"A Fortnite-ot és az Unreal Engine grafikus játékvezérlőt is fejlesztő Epic Gamesből csípett ki egy kis részesedést...","id":"20200710_fortnite_epic_games_sony_vasarlas_reszesedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50bdb58-d8bb-4663-8197-544bddb87fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63e7331-8b0d-452c-89eb-2ac4771f87c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_fortnite_epic_games_sony_vasarlas_reszesedes","timestamp":"2020. július. 10. 12:33","title":"78 milliárdért bevásárolta magát a Sony a Fortnite-ot is fejlesztő Epic Gamesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","shortLead":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","id":"20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58567020-1926-4c0b-b06b-b01938fc5cb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","timestamp":"2020. július. 09. 18:01","title":"Hétfőtől újra lehet vonatozni Szob és Nagymaros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41dfee2f-1acf-45c0-b2d4-cf4716377d9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rózsaszín bikiniben tűnt fel Sacha Baron Cohen egy New York-i hotelben, ahová azért érkezett Rudy Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, hogy interjút adjon arról, hogyan kezeli a Fehér Ház a koronavírus-járványt.","shortLead":"Rózsaszín bikiniben tűnt fel Sacha Baron Cohen egy New York-i hotelben, ahová azért érkezett Rudy Giuliani, Donald...","id":"20200709_sacha_baron_cohen_rudy_giuliani_atveres_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41dfee2f-1acf-45c0-b2d4-cf4716377d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba44f314-b1fd-4a9f-88c8-aee867902841","keywords":null,"link":"/elet/20200709_sacha_baron_cohen_rudy_giuliani_atveres_interju","timestamp":"2020. július. 09. 17:22","title":"Rendőrt hívtak Sacha Baron Cohenre, amikor megpróbálta csőbe húzni Trump ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","shortLead":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","id":"20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38036573-1b6c-41fe-acf1-20cf3633cea5","keywords":null,"link":"/elet/20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","timestamp":"2020. július. 09. 07:43","title":"Stohl András megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28ec45e-50bc-4483-9ba5-eef3d86ff783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem nagy meglepetés, hogy Nagy-Britanniában kell keresni ezt az autót. ","shortLead":"Talán nem nagy meglepetés, hogy Nagy-Britanniában kell keresni ezt az autót. ","id":"20200709_84_evet_elt_meg_a_vilag_leghosszabb_ideig_gyartott_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28ec45e-50bc-4483-9ba5-eef3d86ff783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25375fbb-a370-4bd6-95f8-3f7344310b0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_84_evet_elt_meg_a_vilag_leghosszabb_ideig_gyartott_autoja","timestamp":"2020. július. 09. 16:28","title":"84 évet élt meg a világ leghosszabb ideig gyártott autótípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak a kivitelezőktől némi nehezítést: 500 méteren 5 dombra kell feltekerni. A hatóságok szerint direkt így akarták megcsinálni.","shortLead":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak...","id":"20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca4e0d-e96f-49aa-bb84-d5f75328be7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","timestamp":"2020. július. 09. 21:01","title":"Öt dombot is beleépítettek egy kerékpárútba Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae14d5c-692c-4511-8635-3d1a095b619e","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Bár a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette a fertőrákosi strand helyére tervezett üdülőkomplexum megépítését, egyelőre még a közbeszerzési eljárás nyerteseit sem hirdették ki. Időközben már nemcsak az UNESCO, hanem az Európai Bizottság is vizsgálja, hogy megfelel-e a környezetvédelmi szempontoknak is az állami gigaprojekt.","shortLead":"Bár a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette a fertőrákosi strand helyére...","id":"202028__ferto_tavi_beruhazas__unios_vizsgalat__szallodaepites__mocsarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ae14d5c-692c-4511-8635-3d1a095b619e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841c9af-fdce-4d34-b8d1-fd6cfb0771ce","keywords":null,"link":"/360/202028__ferto_tavi_beruhazas__unios_vizsgalat__szallodaepites__mocsarban","timestamp":"2020. július. 10. 07:00","title":"Mocsárban a Fertő tavi gigaberuházás: két éve áll a szálloda- és kikötőépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]