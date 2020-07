Leállhat a 3-as metró felújítása

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország negyedik leggazdagabb embere az L&L Charter Ltd. valódi tulaja.","shortLead":"Magyarország negyedik leggazdagabb embere az L&L Charter Ltd. valódi tulaja.","id":"20200710_Szijj_Laszlo_a_tulajdonosa_a_Lady_MRD_es_az_Artemy_jachtokat_birtoklo_maltai_offshore_cegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa412b-8944-438c-baa0-af3fdc283ae7","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Szijj_Laszlo_a_tulajdonosa_a_Lady_MRD_es_az_Artemy_jachtokat_birtoklo_maltai_offshore_cegnek","timestamp":"2020. július. 10. 19:31","title":"Szíjj László a tulajdonosa a Mészárost is furikázó hírhedt adriai jachtoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Trump szerint a BLM-feliratokkal csak „elcsúfítják az elegáns sugúrutat.”","shortLead":"Trump szerint a BLM-feliratokkal csak „elcsúfítják az elegáns sugúrutat.”","id":"20200710_New_York_polgarmestere_is_festette_a_Black_Lives_Matter_feliratot_Trump_haza_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29ac139-6313-48dc-be78-d4002cd487a0","keywords":null,"link":"/elet/20200710_New_York_polgarmestere_is_festette_a_Black_Lives_Matter_feliratot_Trump_haza_ele","timestamp":"2020. július. 10. 05:33","title":"New York polgármestere is festette a Black Lives Matter feliratot Trump háza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","shortLead":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","id":"20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a65cee-f492-4525-87c0-004c92c6d969","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","timestamp":"2020. július. 11. 15:32","title":"Megőrülnek a celebek a sárban balettozó 11 éves nigériai fiúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","shortLead":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","id":"20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81d695d-0296-466d-94a1-2a67a9675416","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","timestamp":"2020. július. 10. 17:25","title":"Csepel díszpolgára lett Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775360a1-dfe7-4ad5-b4c1-a3111a2404e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky megbízásából készült kutatás eredményei szerint, amikor egy gép szólal meg, a magyarok azt szeretik, ha női hangon beszél. Az is kiderült, hogy a magyar válaszadók többsége a férfihangot csak akkor tartja megbízhatóbbnak, amikor vezető nélküli autóról van szó.","shortLead":"A Kaspersky megbízásából készült kutatás eredményei szerint, amikor egy gép szólal meg, a magyarok azt szeretik, ha női...","id":"20200710_okoseszkozok_hangja_bizalom_siri_alexa_google_assistant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=775360a1-dfe7-4ad5-b4c1-a3111a2404e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9f7c9-1480-4227-a23b-3343b26aa062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_okoseszkozok_hangja_bizalom_siri_alexa_google_assistant","timestamp":"2020. július. 10. 08:03","title":"Kinek a hangjában bíznak a magyarok, amikor egy gép szólal meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A múlt héten 14 ivókutat is átadott a főváros.","shortLead":"A múlt héten 14 ivókutat is átadott a főváros.","id":"20200710_budapest_husitosziget_kutyaitato_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdfc124-0b6c-41ad-8a0b-8f8eaa1f9dc9","keywords":null,"link":"/elet/20200710_budapest_husitosziget_kutyaitato_hoseg","timestamp":"2020. július. 10. 16:54","title":"Budapest hűsítőszigetekkel és kutyaitatókkal harcol a hőség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfc9b43-3996-460a-b8e0-bd1fd1ec810d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angolok világbajnok labdarúgója 85 éves volt.\r

","shortLead":"Az angolok világbajnok labdarúgója 85 éves volt.\r

","id":"20200711_Meghalt_Jackie_Charlton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc9b43-3996-460a-b8e0-bd1fd1ec810d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864d6b6a-bb06-4430-ac8f-f181a6468a56","keywords":null,"link":"/sport/20200711_Meghalt_Jackie_Charlton","timestamp":"2020. július. 11. 11:09","title":"Meghalt Jackie Charlton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a17c5f-9540-4600-9de3-1c8f28d30b27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as gázolajos erőforrás nyomatéka még a legsportosabb S8-ban lévő benzinmotorét is meghaladja. ","shortLead":"A V8-as gázolajos erőforrás nyomatéka még a legsportosabb S8-ban lévő benzinmotorét is meghaladja. ","id":"20200710_435_loeros_dizelmotor_az_audi_a8ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a17c5f-9540-4600-9de3-1c8f28d30b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24733f73-f7fb-40eb-8431-a58f48813237","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_435_loeros_dizelmotor_az_audi_a8ban","timestamp":"2020. július. 10. 06:41","title":"Csúcs gázolajos: 435 lóerős dízelmotor az Audi A8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]