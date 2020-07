Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A krízishelyzetek a függőségekre is hatással vannak.","shortLead":"A krízishelyzetek a függőségekre is hatással vannak.","id":"20200721_Lassan_zart_addiktologiai_osztallya_alakul_a_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62066c53-45ce-43be-8951-7e65dd2bdfea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200721_Lassan_zart_addiktologiai_osztallya_alakul_a_vilag","timestamp":"2020. július. 21. 12:30","title":"Lassan zárt addiktológiai osztállyá alakul a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","shortLead":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","id":"20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4333a9-5d7e-40d4-ba55-cbd7b02bf836","keywords":null,"link":"/elet/20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","timestamp":"2020. július. 20. 11:41","title":"Szülni megy a polgármester, feloszlott a képviselő-testület Gánton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. Mezőkövesden terjed a vírus.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden...","id":"20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3847d24-452e-455f-9b70-999981622012","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","timestamp":"2020. július. 20. 13:50","title":"42 koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fért fel a Facebookra posztolt képre a lengyel miniszterelnök.","shortLead":"Nem fért fel a Facebookra posztolt képre a lengyel miniszterelnök.","id":"20200721_Orban_Viktor_eu_csucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6209eef-4674-43ca-8601-dd471a22b872","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Orban_Viktor_eu_csucs","timestamp":"2020. július. 21. 08:10","title":"Orbán Viktor egyedül feszít a képen, amin azt üzeni, kiharcolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"Az énekesnő az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20200721_Nicki_Minaj_gyereket_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6f3bbc-30c8-425e-b1f5-33bf48c8b9b3","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Nicki_Minaj_gyereket_var","timestamp":"2020. július. 21. 10:26","title":"Nicki Minaj gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney vezetősége úgy döntött, a Facebookról a Disney+, az Instagramról pedig a Hulu hirdetéseit állítják le.","shortLead":"A Disney vezetősége úgy döntött, a Facebookról a Disney+, az Instagramról pedig a Hulu hirdetéseit állítják le.","id":"20200720_disney_facebook_hirdetes_reklam_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79211da-8373-445f-9183-2bd7f144978b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_disney_facebook_hirdetes_reklam_bojkott","timestamp":"2020. július. 20. 10:03","title":"A Disney is bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","id":"20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2ea09-708a-4303-8673-c6c5a90f4ea9","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 20. 06:47","title":"WHO: Jövő nyárra lehet széles körben elérhető a koronavírus elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]