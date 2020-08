Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja kifizetni 2021-től. Most kiderült, Európában is megnyitja pénztárcáját a vállalat.","shortLead":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja...","id":"20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8596ebe-37e1-4b47-9c25-33f85d1d6a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:03","title":"Európában is pénzt ad a jobb videókért a TikTok, 20 milliárd forintot osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több lábra állítaná a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t az új vezérigazgató, felülvizsgálják a beruházások tervét.","shortLead":"Több lábra állítaná a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t az új vezérigazgató, felülvizsgálják a beruházások tervét.","id":"20200803_budapesti_furdok_helyzete_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf943485-da31-4281-bb78-78ecbd0a4fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_budapesti_furdok_helyzete_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:44","title":"Mélypontra vitte a koronavírus Budapest fürdőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív szempontból nem használható”.","shortLead":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív...","id":"202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb67c6f6-0979-4279-acb4-314a7c9df1ca","keywords":null,"link":"/360/202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:30","title":"A világhírű magyar tudós, akiből nem tudott kémet csinálni a kommunista belügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most zajlik a párzási időszak.","shortLead":"Most zajlik a párzási időszak.","id":"20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6fb20-25f2-475c-96bf-955735a13bd3","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:59","title":"Látott már őzeket üzekedni? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac999449-2079-47d0-8ca3-667a6b73c3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A váratlan körülmények miatt úgy gondolja a Samsung, ideje fontolóra venni egy régebbi ajánlatot: lecserélné saját szolgáltatásait a Google szolgáltatásaira.","shortLead":"A váratlan körülmények miatt úgy gondolja a Samsung, ideje fontolóra venni egy régebbi ajánlatot: lecserélné saját...","id":"20200802_google_szolgaltatas_samsung_telefonok_bixby","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac999449-2079-47d0-8ca3-667a6b73c3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf95cbc2-30df-44d2-8215-6429239de7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_google_szolgaltatas_samsung_telefonok_bixby","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:03","title":"Lemondana saját szolgáltatásairól a Samsung a Google és a bevétel kedvéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balassa Balázs szerint egyes folyamatokat településvezetőként sem tudnak megállítani, a közvélemény figyelmét azonban szeretnék ráirányítani a veszélyekre.","shortLead":"Balassa Balázs szerint egyes folyamatokat településvezetőként sem tudnak megállítani, a közvélemény figyelmét azonban...","id":"20200802_Szigliget_Polgarmester_Vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e873b1-6c21-43bf-8cf3-a1338815d18a","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Szigliget_Polgarmester_Vallalkozo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 17:51","title":"Lemondott szigligeti polgármester: Bizonyos vállalkozókkal szemben védtelenek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE hallgatói önkormányzata bejelentette, hogy az egyetemet szeptembertől fenntartó kuratóriumot nem fogadja el.","shortLead":"Az SZFE hallgatói önkormányzata bejelentette, hogy az egyetemet szeptembertől fenntartó kuratóriumot nem fogadja el.","id":"20200803_szinmuveszeti_hok_vidnyanszky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de36c42-3c56-44ae-8546-82e85b16666c","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_szinmuveszeti_hok_vidnyanszky","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:42","title":"A színművészeti hallgatói önkormányzata nem fogadja el Vidnyánszkyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze abban a tömegverekedésben, amelyben egy ember meghalt csütörtök este Érden. A Pest Megyei Főügyészség tizenkét ember letartóztatását indítványozta.\r

","shortLead":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze...","id":"20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c87fb-1c06-4fb8-8a04-ac25b583b402","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:34","title":"12 embert akarnak őrizetbe venni az érdi tömegverekedés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]