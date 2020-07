Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal is az Invitel-fúzió miatt büntették meg a szolgáltatót.","shortLead":"Ezúttal is az Invitel-fúzió miatt büntették meg a szolgáltatót.","id":"20200729_digi_birsag_buntetes_gvh_invitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196741-b574-4b54-b933-231dee3cbb84","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_digi_birsag_buntetes_gvh_invitel","timestamp":"2020. július. 29. 18:17","title":"20 millió forintos bírságot kapott a DIGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltás beadásánál az idősek és az egészségügyi dolgozók előnyt élveznek majd.","shortLead":"Az oltás beadásánál az idősek és az egészségügyi dolgozók előnyt élveznek majd.","id":"20200729_szlovakia_koronavirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a132a61b-508c-4016-ae3d-dd53c2487c3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_szlovakia_koronavirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. július. 29. 15:39","title":"Szlovákiában ingyenes lesz a koronavírus-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7e9eaa-b8da-4a83-8874-95dbfc5091d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Grace Hoppernek nevezi azt a hatalmas adatkábelt a Google, amit az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Spanyolország között terveznek lefektetni, a víz alatt.","shortLead":"Grace Hoppernek nevezi azt a hatalmas adatkábelt a Google, amit az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és...","id":"20200729_google_grace_hopper_melytengeri_adatkabel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7e9eaa-b8da-4a83-8874-95dbfc5091d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7835d303-9973-4cae-ab3d-90240c493976","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_google_grace_hopper_melytengeri_adatkabel","timestamp":"2020. július. 29. 20:20","title":"Óriási internetkábelt helyez el Amerika és Európa között a Google, hogy gyorsabb legyen a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány halálos áldozatainak száma nem emelkedett.","shortLead":"A járvány halálos áldozatainak száma nem emelkedett.","id":"20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df390d58-1618-454d-bce7-7e5ee1750f18","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 30. 09:33","title":"Koronavírus: 19-cel ugrott meg a magyarországi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d22276-ce26-4ae5-9acf-4eba9fedbc88","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Éjszakai mód, dark mode, sötét háttér. Sok néven sokan ismerik és szeretik azt a megjelenítést, amelynél a szokásos fehér háttér helyett feketére vált a képernyő alapszíne. A számítógép energiafogyasztására és az olvasó szemére is jó hatással van. És mostantól a hvg.hu-n is elérhető.","shortLead":"Éjszakai mód, dark mode, sötét háttér. Sok néven sokan ismerik és szeretik azt a megjelenítést, amelynél a szokásos...","id":"20200729_hvg_ejjeli_olvasasi_mod_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d22276-ce26-4ae5-9acf-4eba9fedbc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d753ec-9a4b-41fd-983c-44c5b69d3723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_hvg_ejjeli_olvasasi_mod_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2020. július. 30. 10:03","title":"Az éjjel tényleg nem érhet véget – új kapcsoló, éjjeli olvasási mód került a hvg.hu-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait keresi majd.","shortLead":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait...","id":"20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d426be5b-425b-4c46-ad89-05f4b248a497","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","timestamp":"2020. július. 30. 14:12","title":"Elindult a Marsra a NASA új robotja, amely megmondhatja, volt-e élet a vörös bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután a koronavírus-járvány szinte teljes egészében megbénította a gazdaságot.","shortLead":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután...","id":"20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d8cdc6-3564-465b-a11c-37c71e2e5066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 30. 14:36","title":"A sok halálesetet megúszta Németország, de a gazdaságot kivégezte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0016c8-1984-4999-be00-66966aa0d6b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","timestamp":"2020. július. 30. 05:11","title":"Zivatarok enyhíthetik a nagy meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]