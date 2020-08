Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy 67 ezer kórházi ágyból csupán 38 ezren ápoltak beteget a NEAK számai alapján júniusban, ami 52 százalékos kihasználtságot jelent. A rehabilitációs ellátásban még alacsonyabb arányokat találtunk.","shortLead":"Mintegy 67 ezer kórházi ágyból csupán 38 ezren ápoltak beteget a NEAK számai alapján júniusban, ami 52 százalékos...","id":"20200807_korhazi_agy_neak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859bdb8e-80de-4182-9d3e-150b341d7af9","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_korhazi_agy_neak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:23","title":"Júniusban még mindig üresen állt 15 ezer felszabadított kórházi ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","shortLead":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","id":"20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6d507a-b0fb-4e32-8e43-426ba72b3f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:04","title":"Új szolgáltatást vezetett be a Tesla, hogy ne legyenek az autói annyira egyformák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cfcff7-a598-48cc-ae67-f162aa8bdf07","keywords":null,"link":"/360/20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:57","title":"Radar360: Milliók Demeter zenésztársának, kevés pénz a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica neve Tzatziki.","shortLead":"A cica neve Tzatziki.","id":"20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c005b470-49de-45c6-9de6-44a50a0b885d","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:20","title":"Karácsony Gergely a cicáját promózza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","id":"20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022cdec-75b6-41b4-891f-3692119a8f10","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:31","title":"Amerikába is elviszik az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő emellett az antifa betiltására és az állatkínzók börtönbe küldésére tett javaslatot.","shortLead":"A fideszes képviselő emellett az antifa betiltására és az állatkínzók börtönbe küldésére tett javaslatot.","id":"20200806_Boldog_Istvan_fidesz_kasztralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ea10e-d2ac-4439-b4cb-38d0f0fd8f10","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Boldog_Istvan_fidesz_kasztralas","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:53","title":"Boldog István kémiailag kasztrálná a pedofilokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cba154-8a65-49a1-bee8-864cc6065e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andrzej Duda elnöki beiktatásán képviselők tiltakoztak a melegellenes politika ellen.","shortLead":"Andrzej Duda elnöki beiktatásán képviselők tiltakoztak a melegellenes politika ellen.","id":"20200807_Ez_a_szivarvanyos_projekt_biztosan_nem_esett_jol_a_homofob_lengyel_elnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11cba154-8a65-49a1-bee8-864cc6065e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a85731-d87a-4d7c-b8fd-5fd24992e873","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Ez_a_szivarvanyos_projekt_biztosan_nem_esett_jol_a_homofob_lengyel_elnoknek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:19","title":"Ez a szivárványos projekt biztosan nem esett jól a homofób lengyel elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Külföldi turisták híján újra a magyaroké a Balaton, de a fizetőképes kereslet hiánya sem törte le az árakat. ","shortLead":"Külföldi turisták híján újra a magyaroké a Balaton, de a fizetőképes kereslet hiánya sem törte le az árakat. ","id":"202032__balaton__magyar_tenger__elszallo_arak__fapados_riviera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318d33e-202c-4a69-a12f-d165eec510f1","keywords":null,"link":"/360/202032__balaton__magyar_tenger__elszallo_arak__fapados_riviera","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:00","title":"Úgy tűnik, a több Balaton többe is kerül, mint az Adria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]