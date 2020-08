Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent az idei tanévre vonatkozó Emmi-rendelet. Ezt normál esetben hónapokkal korábban kiadják, de most eddig kellett várni rá.","shortLead":"Megjelent az idei tanévre vonatkozó Emmi-rendelet. Ezt normál esetben hónapokkal korábban kiadják, de most eddig...","id":"20200811_kasler_miklos_tanrend_tanev_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39321ef9-2147-4e1d-8b7d-095c3b15c09e","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_kasler_miklos_tanrend_tanev_rendelet","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:43","title":"Döntött a kormány: normál tanrend szerint kezdődik az iskola ősszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533a585b-fa01-4574-8558-54b465e423d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem szivattyúzzák ki és tisztítják meg a talajvizet az Illatos úti vegyiművek telepén, de az egyéb kármentesítési munkák is elakadtak.","shortLead":"Már nem szivattyúzzák ki és tisztítják meg a talajvizet az Illatos úti vegyiművek telepén, de az egyéb kármentesítési...","id":"20200811_Illatos_ut_telep_karmentesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533a585b-fa01-4574-8558-54b465e423d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b0f69d-9120-4a0d-b4ec-3b26f34cbb7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Illatos_ut_telep_karmentesites","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:05","title":"Öt éve nem sikerült kármentesíteni az Illatos úti telepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Korrigálták a kiírást, megjelent a Lánchíd karcsúsított felújításának közbeszerzése. A főváros alaposan bebiztosította magát arra az esetre, ha a kormány nem adna támogatást. ","shortLead":"Korrigálták a kiírást, megjelent a Lánchíd karcsúsított felújításának közbeszerzése. A főváros alaposan bebiztosította...","id":"20200811_A_Lanchid_zebrat_kap_az_uj_kozbeszerzes_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d5bb67-cbc6-4c9c-9d26-8daea07190f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_A_Lanchid_zebrat_kap_az_uj_kozbeszerzes_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:39","title":"A Lánchíd zebrát kap az új közbeszerzés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379342d0-1482-4fa4-a079-fc9f2ced1f7b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megoldás a személyiségünktől is függ.



","shortLead":"A megoldás a személyiségünktől is függ.



","id":"20200811_Az_agresszio_akkor_sem_nem_mulik_el_ha_kieljuk_Mi_legyen_hat_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=379342d0-1482-4fa4-a079-fc9f2ced1f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ba9991-ee99-4056-b529-c0eed91b2284","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200811_Az_agresszio_akkor_sem_nem_mulik_el_ha_kieljuk_Mi_legyen_hat_vele","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:30","title":"Az agresszió akkor sem múlik el, ha kiéljük. Mi legyen hát vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal a kisbefektetőknek is lehet beleszólásuk.","shortLead":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal...","id":"202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4813d0d-4935-46b2-a2bb-0693714b6b2f","keywords":null,"link":"/360/202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:40","title":"Mészáros Lőrinc tőzsdei cége átveheti a hatalmat a CIG Pannónia Biztosítónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább harmonizálják a vasúti és autóbuszos közlekedést Székesfehérvár és Budapest között, illetve az esztergomi vasútvonal térségében. A lesz, ahol kevesebb busz jár majd, de a buszok indulását a vonatokhoz igazítják.\r

\r

","shortLead":"Tovább harmonizálják a vasúti és autóbuszos közlekedést Székesfehérvár és Budapest között, illetve az esztergomi...","id":"20200811_mav_volanbusz_menetredni_valtozasok_kevesebb_buszjarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7054dd6-908f-4457-a058-2dad747afec3","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_mav_volanbusz_menetredni_valtozasok_kevesebb_buszjarat","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:05","title":"Kevesebb Volánbusz jár majd Budapest és Székesfehérvár között augusztus 20. után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud fizetni. A tárgyalásokat nehezíti, hogy most nemcsak országoknak vagy az IMF-nek tartoznak, hanem sok magánhitelezőnek is. ","shortLead":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud...","id":"202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa0df6-7635-4136-9d5c-65e2fea93a41","keywords":null,"link":"/360/202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:00","title":"Az utóbbi száz év legsúlyosabb adósságválsága fenyeget a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb...","id":"20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29deacce-8b38-45e0-97cc-3e9f6f221f21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:48","title":"Brüsszel kevesli a demokráciát, drágulhatnak a kambodzsai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]